Reino Unido registra nove casos de Covid-19 ligados à variante brasileira

Nove casos de Covid-19 que teriam relação com a variante brasileira do coronavírus foram identificados no Reino Unido, afirmou o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, neste domingo.

Também foram encontrados pelas autoridades do país ao menos 77 casos confirmados de infecções causadas por mutação da África do Sul, que é mais transmissível.

Viajantes teriam levado as novas versões do vírus para o país. “Eles estão sob observação cuidadosa, e aprimoramos o rastreamento de contatos para fazer tudo o que pudermos para impedir que isso se espalhe”, disse Hancock em entrevista à BBC.

O país ainda tenta conter uma terceira variante, britânica. Na sexta, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que a mutação pode estar relacionada a uma maior mortalidade no país.

A mutação brasileira foi identificada pela primeira vez no início do mês em quatro viajantes japoneses que estiveram no estado do Amazonas.