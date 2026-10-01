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Reino Unido prende cidadão britânico-iraniano por suposto plano de ataque a base aérea

Homem foi preso por 'sob suspeita de planejar atos terroristas' após atividade suspeita em instalação militar usada pelos EUA na guerra contra Teerã

Por Sophia Paiva 1 out 2026, 17h56
Cordão de isolamento policial próximo à pista da base aérea RAF Fairford em 28 de setembro de 2026, em Fairford, na Inglaterra.
Cordão de isolamento policial próximo à pista da base aérea RAF Fairford em 28 de setembro de 2026, em Fairford, na Inglaterra.  (Leon Neal/Getty Images)
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Reino Unido prende cidadão britânico-iraniano por suposto plano de ataque a base aérea Priorize VEJA no Google

A políciade contraterrorismo do Reino Unido anunciou, nesta quinta-feira, 1º de outubro, a prisão de um homem com dupla cidadania britânica e iraniana, em conexão com um misterioso incidente ocorrido no domingo em uma base aérea no sudoeste da Inglaterra, utilizada pelas forças dos Estados Unidos.

A prisão ocorreu após o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, ter declarado à emissora BBC na quarta-feira que havia “fortes indícios de que o Irã desempenhou um papel no que aconteceu no fim de semana na RAF Fairford”, que foi usada pelo Exército americano em sua guerra contra a república islâmica.

A unidade de Luta contra o Terrorismo da polícia afirmou em um comunicado que, como parte da investigação dos eventos de domingo, “um homem de 27 anos, com dupla cidadania britânica e iraniana, foi preso” em Westminster, no centro de Londres, “sob suspeita de planejar atos terroristas”.

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A polícia acrescentou que um segundo homem, cidadão britânico, foi interrogado, mas não preso, e que duas propriedades em Westminster foram revistadas.

Neste caso ainda obscuro, a polícia que investiga a suposta “preparação de um ato terrorista” perto da base aérea anunciou na terça-feira que não encontrou “explosivos”, mas sim gasolina nos veículos dos suspeitos.

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Fairford é a base britânica da 501ª Ala de Apoio ao Combate, uma unidade administrativa da Força Aérea americana, que vem sendo utilizada desde março como parte de suas “operações defensivas” na guerra contra o Irã.

A república islâmica, por sua vez, negou categoricamente qualquer envolvimento em um ataque planejado contra a RAF Fairford. As “especulações infundadas e maliciosas” sobre seu envolvimento na trama alimentam a “propaganda de iranofobia” na Grã-Bretanha, declarou a embaixada iraniana em Londres.

Denúncia de moradora levou à operação

A ocorrência teria sido descoberta por acaso, após uma moradora da região observar uma movimentação incomum perto de sua casa durante a madrugada. Ela relatou ter encontrado a rua bloqueada pelas vans e visto um grupo de homens encapuzados e mascarados.

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Segundo a testemunha, alguns deles correram para um campo ao perceber sua presença, enquanto outros seguiram em direção a uma vila próxima. A mulher afirmou ter ligado para o serviço de emergência e que policiais armados chegaram à região poucos minutos depois.

“Eu acredito que minha ligação para o 999 (o 190 britânico) frustrou quaisquer planos que eles tivessem”, disse a moradora à BBC Radio 4.

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Suspeita de ligação com Irã

Uma fonte familiarizada com a investigação afirmou nesta semana à agência de notícias Reuters que uma motivação ligada a Teerã é considerada uma das principais hipóteses do incidente, embora outras possibilidades, como uma operação de sabotagem associada à Rússia ou uma trama islâmica, também estejam sendo examinadas.

“Sabemos que o Irã e seus representantes desejam nos prejudicar. Sabemos que eles odeiam nossa democracia, e sabemos que regularmente temos que frustrar as tentativas iranianas de ameaçar nossos interesses ou, de fato, nossos aliados”, disse o ministro da Defesa britânico, Wes Streeting, à BBC.

A RAF Fairford ganhou importância estratégica desde que o governo britânico autorizou, em março, os Estados Unidos a utilizar a instalação para “operações defensivas específicas dirigidas contra o Irã”. Em julho, a Guarda Revolucionária Islâmica, força ideológica da nação persa, advertiu que instalações usadas para ataques contra o país poderiam ser consideradas alvos legítimos.

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Questionado sobre os suspeitos, por conta da presença de militares americanos no local, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que “sabe tudo sobre eles e que muito em breve haverá notícias a respeito”. 

Os cinco suspeitos anteriores

Os cinco suspeitos, todos britânicos e com idades entre 23 e 25 anos, foram presos no domingo por “prepararem um ato terrorista” perto de uma base da RAF em Fairford. Eles foram libertados sob fiança na segunda-feira.

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Os homens, todos cidadãos do Reino Unido com idades entre 23 e 25 anos e moradores de Londres, foram detidos depois que três vans consideradas suspeitas foram vistas seguindo em direção à base durante a madrugada de domingo. Agentes armados abordaram os veículos nas proximidades da vila de Whelford e encontraram materiais que, segundo informações obtidas inicialmente pelo jornal britânico The Guardian, apresentavam características compatíveis com dispositivos explosivos improvisados.

Moradores de 85 residências próximas ao local foram retirados de suas casas e um perímetro de 400 metros foi isolado enquanto robôs do esquadrão antibombas examinavam as vans. A segurança também foi reforçada em outras instalações militares utilizadas por americanos no Reino Unido. 

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