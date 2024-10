Reino Unido, Itália, França e Alemanha exigem fim de ataques de Israel à missão da ONU

Reino Unido, Itália, França e Alemanha emitiram nesta segunda-feira (14) uma declaração conjunta exigindo o fim imediato dos ataques de Israel à missão de manutenção da paz da ONU no Líbano, conhecida como Unifil.

Em nota, as quatro nações destacaram o “papel estabilizador essencial” da Unifil no sul do Líbano e reiteraram a necessidade de que Israel e outras partes assegurem a segurança das forças de paz. “Esses ataques devem parar imediatamente. Condenamos qualquer ameaça à segurança da Unifil. Qualquer ‘ataque deliberado’ contra a missão no Líbano viola o direito humanitário internacional e a Resolução 1701 do Conselho de Segurança”, diz o comunicado.

A missão, que inclui centenas de soldados europeus, disse que tem sido repetidamente atacada pelo exército israelense nos últimos dias. Israel pediu à ONU que mova as tropas para fora da área, pois ela tem como alvo as forças do Hezbollah . Ataques israelenses às instalações da ONU, que incluem bombardeios e invasões de bases.

Benjamin Netanyahu afirma que os militares israelenses fizeram o máximo para evitar ferir o pessoal da Unifil enquanto atacavam os combatentes do Hezbollah.

Unifil em crise com Israel

Nos últimos dias a sede da Unifil em Naqoura e suas posições adjacentes sofreram ataques recorrentes de Israel.

A missão da paz informou que soldados das Forças de Defesa de Israel (FDI) “dispararam deliberadamente” contra uma posição da ONU em Labbouneh, resultando em ferimentos para dois soldados após um tanque israelense atingir uma torre de observação. Além disso, explosões próximas a outra torre deixaram mais dois membros feridos.

Os militares israelenses, por sua vez, disseram que suas tropas abriram fogo contra a torre de observação depois de instruir os funcionários da ONU na área a se deslocarem para locais protegidos, alegando que os combatentes da milícia libanesa Hezbollah operam dentro e perto dos postos da Unifil no sul do Líbano.

As forças de paz da ONU estão estabelecidas no sul do Líbano desde 2006 para monitorar a situação ao longo da fronteira de aproximadamente 120 quilômetros que separa o país de Israel.