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Reino Unido investiga ligação do Irã com suposto plano de ataque contra base usada pelos EUA

Cinco homens foram presos perto da RAF Fairford, instalação militar utilizada pelas forças americanas na Inglaterra

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 09h06 | Atualizado em 28 set 2026, 14h38
Cordão de isolamento policial próximo à pista da base aérea RAF Fairford em 28 de setembro de 2026, em Fairford, na Inglaterra.
Cordão de isolamento policial próximo à pista da base aérea RAF Fairford em 28 de setembro de 2026, em Fairford, na Inglaterra.  (Leon Neal/Getty Images)
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Reino Unido investiga ligação do Irã com suposto plano de ataque contra base usada pelos EUA Priorize VEJA no Google

A polícia antiterrorista do Reino Unido investiga se o Irã está por trás de um suposto plano de ataque contra a RAF Fairford, base aérea britânica utilizada pelos Estados Unidos em operações militares contra o território iraniano.

Cinco homens permanecem sob interrogatório nesta segunda-feira, 28, após serem presos sob suspeita de crimes envolvendo explosivos e de preparação de um ataque terrorista. As detenções ocorreram na madrugada de domingo, depois que a polícia recebeu uma denúncia sobre três grandes vans brancas que seguiam em direção à instalação militar, localizada em Gloucestershire, no oeste da Inglaterra.

Os cinco suspeitos são cidadãos britânicos, com idades entre 23 e 25 anos, e residentes em Londres, segundo a polícia.

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Agentes armados abordaram os veículos nas proximidades da vila de Whelford e encontraram materiais que, segundo informações obtidas pelo jornal britânico The Guardian, apresentavam características compatíveis com dispositivos explosivos improvisados. Especialistas do Exército foram acionados para verificar se os artefatos tinham capacidade de detonação.

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Moradores de 85 residências próximas foram retirados de suas casas e um perímetro de 400 metros foi isolado enquanto robôs do esquadrão antibombas examinavam as vans. A segurança também foi reforçada em outras instalações militares americanas no Reino Unido.

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“Investigadores da Polícia Antiterrorista (CTP) continuaram a examinar o local [onde as prisões ocorreram] e realizaram diversas operações, o que levou à abertura de várias novas linhas de investigação”, acrescentou a polícia em comunicado.

Uma fonte familiarizada com a investigação afirmou à agência de notícias Reuters que uma motivação ligada ao Irã é considerada uma das principais hipóteses, embora outras possibilidades, como uma operação de sabotagem associada à Rússia ou uma trama islâmica, também estejam sendo examinadas.

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“Sabemos que o Irã e seus representantes desejam nos prejudicar. Sabemos que eles odeiam nossa democracia, e sabemos que regularmente temos que frustrar as tentativas iranianas de ameaçar nossos interesses ou, de fato, nossos aliados”, disse o ministro da Defesa britânico, Wes Streeting, à BBC.

Questionado sobre os suspeitos, por conta da presença de militares americanos no local, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que “sabe tudo sobre eles e que muito em breve haverá notícias a respeito”. No domingo, o republicano já havia declarado que os homens detidos pretendiam provocar “grandes danos” na base.

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A RAF Fairford ganhou importância estratégica desde que o governo britânico autorizou, em março, os Estados Unidos a utilizar a instalação para “operações defensivas específicas dirigidas contra o Irã”. Em julho, a Guarda Revolucionária do Irã advertiu que instalações usadas para ataques contra o país poderiam ser consideradas alvos legítimos.
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