Reino Unido, França e Alemanha pedem que Irã cumpra acordo nuclear

Os líderes de Reino Unido, França e Alemanha pediram, neste domingo (12), que o Irã volte ao pleno cumprimento dos termos do acordo nuclear de 2015. “Instamos o Irã a reverter todas as medidas inconsistentes com o acordo e retornar ao pleno cumprimento”, disseram os líderes no comunicado divulgado pelo gabinete do presidente da França, Emmanuel Macron.

França, Reino Unido e Alemanha são os países europeus que assinaram em 2015, juntamente com os Estados Unidos, China e Rússia, o acordo com o Irã sobre seu programa nuclear, do qual Donald Trump retirou os Estados Unidos em 2018 .

“Hoje nossa mensagem é clara: continuamos apegados” ao acordo sobre a questão nuclear “e à sua preservação; instamos o Irã a suspender todas as medidas incompatíveis com o acordo; pedimos ao Irã que se abstenha de qualquer nova ação violenta ou de proliferação; e continuamos prontos para dialogar com o Irã nesta base para preservar a estabilidade da região”, afirmaram os três governos europeus em uma declaração conjunta, no contexto de tensões entre o Irã e os Estados Unidos.

Recentemente, Trump instou os europeus a abandonar o acordo e fortalecer seus esforços militares no Oriente Médio. No entanto, Paris, Londres e Berlim optaram por reafirmar sua adesão ao pacto, apesar de considerarem “essencial que o Irã volte ao pleno respeito por suas obrigações com o acordo”.

“Expressamos nossa profunda preocupação com as ações empreendidas pelo Irã, violando seus compromissos desde julho de 2019. Essas ações devem ser anuladas”, acrescentaram os três governos.

Teerã anunciou no dia 5 de janeiro que se desvinculava de qualquer compromisso em limitar “o número de suas centrífugas”, usado para produzir combustível nuclear. O anúncio ocorreu dois dias depois que os Estados Unidos mataram o general iraniano Qasem Soleimani em Bagdá com um drone, em um contexto de fortes tensões entre Teerã e Washington.

Os europeus alertaram nos últimos dias que poderiam decidir ativar um mecanismo de solução de controvérsias previsto no acordo nuclear que, a longo prazo, poderia levar ao restabelecimento de sanções pelo Conselho de Segurança da ONU se o Irã não respeitasse seus compromissos

(Com AFP e Reuters)