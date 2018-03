Reino Unido tem alerta vermelho por tempestade de neve

1. Nevasca em Roma, na Itália zoom_out_map 1 /21 O Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, é visto durante uma nevasca na cidade de Roma, na Itália - 26/02/2018 (Alberto Lingria/Reuters) Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, é visto durante uma nevasca na cidade de Roma, na Itália - 26/02/2018

2. Nevasca em Roma, na Itália zoom_out_map 2 /21 Um homem caminha ao lado de um estacionamento, onde todas as motocicletas estão cobertas de neve, devido à uma onda de frio que congelou a cidade de Roma, na Itália - 26/02/2018 (Max Rossi/Reuters) Um homem caminha ao lado de um estacionamento, onde todas as motocicletas estão cobertas de neve, devido à uma onda de frio que congelou a cidade de Roma, na Itália - 26/02/2018

3. Nevasca em Roma, na Itália zoom_out_map 3 /21 Um boneco de neve é visto enfeitando a vista do Forum Antigo, em Roma, na Itália - 26/02/2018 (Vincenzo Pinto/AFP) Um boneco de neve é visto enfeitando a vista do Forum Antigo, em Roma, na Itália - 26/02/2018

4. Nevasca em Roma, na Itália zoom_out_map 4 /21 Onda de frio atinge Roma, capital da Itália. Na foto, pessoas caminham próximas ao Coliseu - 26/02/2018 (Silvia Lore/NurPhoto/Getty Images) Onda de frio 'Burian' atinge Roma, capital da Itália. Na foto,pessoas caminham próximas ao Coliseu - 26/02/2018

5. Nevasca em Roma, na Itália zoom_out_map 5 /21 Onda de frio atinge Roma, capital da Itália. Na foto, o Gasômetro, atração turística da região - 26/02/2018 (Silvia Lore/NurPhoto/Getty Images) Onda de frio 'Burian' atinge Roma, capital da Itália. Na foto, o Gasômetro, atração turística da região - 26/02/2018

6. Nevasca em Roma, na Itália zoom_out_map 6 /21 Uma vista panorâmica mostra tetos de casas, edifícios e copas de árvores cobertas pela neve que transformou a paisagem da cidade de Roma, na Itália - 26/02/2018 (Remo Casilli/Reuters) Uma vista panorâmica mostra tetos de casas, edifícios e copas de árvores cobertas pela neve que transformou a paisagem da cidade de Roma, na Itália - 26/02/2018

7. Nevasca em Roma, na Itália zoom_out_map 7 /21 Pessoas levam seus cachorros para brincar com a neve que caiu durante uma onda de frio sobre a cidade de Roma, na Itália - 26/02/2018 (Remo Casilli/Reuters) Pessoas levam seus cachorros para brincar com a neve que caiu durante uma onda de frio sobre a cidade de Roma, na Itália - 26/02/2018

8. Nevasca em Roma, na Itália zoom_out_map 8 /21 Onda de frio atinge Roma, capital da Itália. Na foto, mulher caminha próxima ao Coliseu - 26/02/2018 (Simona Granati - Corbis/Corbis/Getty Images) Onda de frio 'Burian' atinge Roma, capital da Itália. Na foto, mulher caminha próxima ao Coliseu - 26/02/2018

9. Nevasca em Roma, na Itália zoom_out_map 9 /21 A escultora Francesca Antonello, modela um rosto à base de gelo, enquanto pessoas ao seu lado observam a visto do Forum Antigo, após uma forte nevasca na cidade de Roma, Itália - 26/02/2018 (Alessandra Tarantino/AP) A escultora Francesca Antonello, modela um rosto à base de gelo, enquanto pessoas ao seu lado observam a visto do Forum Antigo, após uma forte nevasca na cidade de Roma, Itália - 26/02/2018

10. Nevasca em Roma, na Itália zoom_out_map 10 /21 Um padre é visto arremessando uma bola de neve durante uma nevasca na cidade de Roma, na Itália - 26/20/2018 (Max Rossi/Reuters) Um padre é visto arremessando uma bola de neve durante uma nevasca na cidade de Roma, na Itália - 26/20/2018

11. Onda de frio atinge a Europa - Reino Unido zoom_out_map 11 /21 Guarda britânico é visto entre nevasca em Londres, na Inglaterra, durante onda de frio que atinge a Europa - 28/02/2018 (Peter Nicholls/Reuters) Guarda britânico é visto entre nevasca em Londres, na Inglaterra, durante onda de frio que atinge a Europa - 28/02/2018

12. Onda de frio atinge a Europa - Reino Unido zoom_out_map 12 /21 Casal é fotografado sentado em um banco, durante onda de frio no Sutton Bank National Park Centre, localizado no Reino Unido - 27/02/2018 (Anthony Devlin/AFP) Casal é fotografado sentado em um banco, durante onda de frio no Sutton Bank National Park Centre, localizado no Reino Unido - 27/02/2018

13. Onda de frio atinge a Europa - Reino Unido zoom_out_map 13 /21 Veículos são vistos cobertos de neve em uma rua no sul de Londres, na Inglaterra, durante onda de frio que atinge a Europa - 28/02/2018 (Dylan Martinez/Reuters) Veículos são vistos cobertos de neve em uma rua no sul de Londres, na Inglaterra, durante onda de frio que atinge a Europa - 28/02/2018

14. Onda de frio atinge a Europa - Reino Unido zoom_out_map 14 /21 Cavalo é visto em campo coberto de neve na vila de Keele, na Inglaterra - 27/02/2018 (Carl Recine/Reuters) Cavalo é visto em campo coberto de neve na vila de Keele, na Inglaterra - 27/02/2018

15. Onda de frio atinge a Europa - Reino Unido zoom_out_map 15 /21 Neve é vista sobre ônibus pedestres atravessam a London Bridge, durante onda de frio que atinge a Europa - 28/02/2018 (Tolga Akmen/AFP) Neve é vista sobre ônibus pedestres atravessam a London Bridge, durante onda de frio que atinge a Europa - 28/02/2018

16. Onda de frio atinge a Europa - Reino Unido zoom_out_map 16 /21 Forte nevasca atinge pista do aeroporto de Glasgow, no Reino Unido - 28/02/2018 (@allanbarr/Twitter/Reuters) Forte nevasca atinge pista do aeroporto de Glasgow, no Reino Unido - 28/02/2018

17. Onda de frio atinge a Europa - Alemanha zoom_out_map 17 /21 Drone fotografa campo coberto de neve em Grofl Stieten, na Alemanha - 27/02/2018 (Jens Buttner/DPA/AFP) Drone fotografa campo coberto de neve em Grofl Stieten, na Alemanha - 27/02/2018

18. Onda de frio atinge a Europa - Croácia zoom_out_map 18 /21 Pedestres caminham entre a neve, em Delnice, oeste da Croácia, durante onda de frio que atinge a Europa - 27/02/2018 (Antonio Bronic/Reuters) Pedestres caminham entre a neve, em Delnice, oeste da Croácia, durante onda de frio que atinge a Europa - 27/02/2018

19. Onda de frio atinge a Europa - Espanha zoom_out_map 19 /21 Controlador de corridas checa o Circuito da Catalunha, na Espanha, durante testes para a temporada 2018 da Fórmula 1, em onda de frio que atinge a Europa - 28/02/2018 (Albert Gea/Reuters) Controlador de corridas checa o Circuito da Catalunha, na Espanha, durante testes para a temporada 2018 da Fórmula 1, em onda de frio que atinge a Europa - 28/02/2018

20. Onda de frio atinge a Europa - Alemanha zoom_out_map 20 /21 Embarcações são vistas cobertas de neve, em Poel, na Alemanha - 27/02/2018 (Jens Buttner/DPA/AFP) Embarcações são vistas cobertas de neve, em Poel, na Alemanha - 27/02/2018

21. Onda de frio atinge a Europa - Itália zoom_out_map 21/21 Gôndolas são vistas cobertas de neve próximas da Praça de São Marcos, em Veneza, na Itália, durante onda de frio que atinge a Europa - 28/02/2018 (Manuel Silvestri/Reuters) Gôndolas são vistas cobertas de neve próximas da Praça de São Marcos, em Veneza, na Itália, durante onda de frio que atinge a Europa - 28/02/2018

Um alerta vermelho foi emitido devido à chegada da tempestade Emma, que promete trazer ainda mais frio para os países do Reino Unido. A tempestade é resultado da “Fera do Leste”, com temperaturas gélidas vindas da Sibéria e que tem congelado grande parte da Europa.

Esse é o terceiro dia de caos nas estradas inglesas devido ao frio e, com a chegada da tempestade, o alerta para mais interrupções já foi emitido. Irlanda do Norte e Escócia devem sentir em algumas regiões os efeitos da nevasca e também estão em alerta vermelho, que representa o potencial risco de vida à população.

Algumas mortes já foram registradas tanto pelo frio quanto em acidentes de carro causados por problemas nas estradas. Na Escócia, 300 pessoas ficaram presas dentro do carro em uma rodovia, algumas delas por 20 horas.

A neve tem afetado os transportes públicos da região e muitos aeroportos estão com voos atrasados. Alguns terminais estão fechados. Cerca de 300 voos já foram cancelados em Londres, informou o serviço internacional Flightradar24. A empresa de gás, National Grid, anunciou que pode não ter gás o suficiente para todo mundo.

Fera do Leste

O clima gélido com temperaturas abaixo dos 20 graus Celsius que atinge a Europa nesta semana já deixou ao menos 38 mortos. O maior número de vítimas foi registrado na Hungria, onde 21 pessoas morreram entre domingo e quarta-feira, informou nesta quinta-feira a ONG Fórum Social Húngaro.

“A maioria das vítimas eram pessoas doentes e idosas, assim como gente que vive na miséria”, indicou a ONG, que detalhou que a maior parte delas morreu dentro de casa por falta de calefação.

Na República Tcheca, oito pessoas morreram nos últimos dias por causa do frio, cinco delas somente nesta quarta-feira, informaram hoje veículos da imprensa tcheca. As temperaturas mais baixas do país foram registradas nos Montes Metalíferos, no noroeste do país, onde o termômetro chegou a -25,2 graus.

Quatro pessoas morreram na Eslováquia, enquanto na Romênia foram contabilizadas outras duas mortes por causa do frio. O mal tempo obrigou as autoridades romenas a tomarem medidas como o fechamento das escolas na capital Bucareste e em outras cidades.

Na Sérvia, duas pessoas morreram de hipotermia devido às temperaturas de 24 graus abaixo de zero. Dois homens, de 49 e 75 anos, respectivamente, foram encontrados mortos em diferentes pontos do leste do país.

De acordo com as últimas previsões, a temperatura deve começar a subir a partir do fim de semana.

