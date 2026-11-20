O Reino Unido e a União Europeia (UE) chegaram a um acordo nesta sexta-feira, 20, para estreitar as relações econômicas e políticas, seis anos após a saída britânica do bloco. O entendimento foi anunciado durante uma cúpula em Bruxelas, na Bélgica, que reuniu o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Os entendimentos abrangem o comércio de alimentos, a mobilidade de jovens e a cooperação ambiental, marcando um avanço na tentativa de superar os efeitos do Brexit, embora algumas divergências permaneçam sem solução.

“A Grã-Bretanha e a Europa compartilham valores, interesses e uma vizinhança global”, disse o primeiro-ministro britânico antes da cúpula, acrescentando que os acordos ajudariam a reduzir custos e oferecer oportunidades aos jovens.

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A principal medida prevê a eliminação de certificados e inspeções que passaram a ser exigidos para a circulação de produtos agrícolas e alimentícios, como carnes, queijos e vegetais, após o Brexit. A expectativa é facilitar as exportações, reduzir custos para empresas e conter a pressão sobre os preços. Segundo estimativas do governo britânico, a mudança poderá acrescentar até 5,1 bilhões de libras por ano à economia do país. A previsão é que as novas regras comerciais comecem a valer em março de 2028.

Outro ponto estabelece um programa de mobilidade que permitirá a jovens britânicos e europeus viver, estudar ou trabalhar no território da outra parte por até três anos. Londres, que inicialmente defendia um limite de 50.000 participantes europeus, concordou em ampliar o teto para 100.000, segundo diplomatas ouvidos pela agência de notícias Reuters.

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O acordo também prevê a integração dos mercados de emissões de carbono, permitindo que produtos industriais, como aço e alumínio, fiquem isentos de determinadas tarifas ambientais cobradas nas fronteiras. O governo britânico estima que a medida poderá gerar benefícios econômicos de até 3,8 bilhões de libras por ano.

Impasse

Apesar dos avanços, os dois lados não chegaram a um consenso sobre os valores cobrados de estudantes europeus nas universidades britânicas. Atualmente, esses alunos pagam taxas internacionais, que podem chegar a quatro vezes o valor cobrado dos britânicos. A União Europeia exige um tratamento equivalente ao oferecido aos estudantes locais, enquanto Londres quer conceder apenas descontos.

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As partes estabeleceram um prazo de seis meses para solucionar a divergência. Segundo o governo britânico, os três acordos anunciados já têm cronogramas de implementação definidos e passarão pelos procedimentos legais necessários. Autoridades europeias, no entanto, afirmaram anteriormente que sua entrada em vigor está vinculada a um entendimento sobre as mensalidades.

Outra questão delicada diz respeito à autonomia regulatória britânica. Londres busca condições especiais para participar das políticas industriais do bloco, sobretudo no setor automobilístico, mas Bruxelas exige maior alinhamento às normas europeias de proteção comercial, que restringem as importações de veículos elétricos chineses.

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A reaproximação ocorre dez anos depois do referendo de 2016, em que a maioria dos britânicos votou pela saída da União Europeia, efetivada em janeiro de 2020. Burnham, que assumiu o governo após a renúncia de Keir Starmer, tem defendido uma revisão dos vínculos com o continente e afirmou recentemente ser uma “verdade óbvia” que o país perdeu mais do que ganhou com o Brexit.

Em meio à guerra na Ucrânia, às tarifas comerciais americanas e à crescente influência econômica da China, os dois lados reconhecem a necessidade de fortalecer a parceria. “Em um mundo mais perigoso, somos mais fortes juntos”, declarou o primeiro-ministro antes da reunião.