Reino Unido e França registram o Ano Novo mais quente de sua história

Os festejos de Ano Novo na França e no Reino Unido aconteceram em meio às mais altas temperaturas já registradas para esta época do ano na região, quando o inverno costuma chegar ao seu apogeu.

Desde 1947, quando os registros começaram, jamais as médias foram tão elevadas.

No Reino Unido, o termômetro marcou mais de 15ºC na última sexta-feira 31, um recorde.

“Coningsby, em Lincolnshire, no leste da Inglaterra, experimentou hoje temperatura de 15,3 graus, o que significa que hoje é o Ano Novo mais quente registrado no Reino Unido”, afirmou comunicado do Met Office, órgão responsável pela previsão do tempo no Reino Unido, através das redes sociais.

O recorde anterior havia sido cravado em 2011, na cidade de Colwyn Bay, no País de Gales, com 14,8°C.

O sul da Inglaterra e a capital, Londres, também vivem temperaturas mais amenas que o normal.

Já na França, a média nacional ao longo da última semana chegou a 10ºC. Segundo a agência Meteo-France, responsável pela previsão climática do país, o esperado para este período é que os termômetros girem em torno de 5,3ºC.

Em Paris, o dia ensolarado fez as ruas lotarem de moradores e turistas.

E em Montpellier, no sul da França, fez ainda mais calor, com os termômetros cravando 20ºC, mais de 8ºC a mais do que o esperado para este período do ano.