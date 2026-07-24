Reino Unido diz estar preparado para se defender e lança alerta após ameaça do Irã

O governo do Reino Unido afirmou nesta quinta-feira, 23, que suas Forças Armadas estão preparadas para defender o país diante de qualquer ataque, depois que a Guarda Revolucionária, o Exército ideológico do Irã, advertiu que bases britânicas utilizadas pelos Estados Unidos para operações militares contra o território iraniano poderão ser consideradas alvos legítimos.

Um porta-voz do governo britânico declarou que o país manterá sua postura de defesa e que suas forças estão “prontas para manter o Reino Unido a salvo de qualquer tipo de ataque, seja em nosso solo ou do exterior”.

“Isso inclui a operação de uma abordagem em camadas para defesa aérea e antimísseis, fornecida pela Marinha Real, pelo Exército Britânico e pela Força Aérea Real equipados com uma gama de recursos avançados, trabalhando em estreita colaboração com nossos aliados da OTAN”, disse o porta-voz.

A declaração ocorre após a Guarda Revolucionária afirmar que bombardeiros americanos decolaram da base aérea de Fairford, no sudoeste da Inglaterra, para realizar ataques ao Irã. “Qualquer base usada para atacar o território iraniano será considerada um alvo legítimo para nós”, acrescentou em comunicado.

Em março, Irã disparou dois mísseis balísticos contra a base conjunta norte-americana e britânica de Diego Garcia, no Oceano Índico, sem atingir o alvo. No mesmo período, um drone do tipo Shahed atingiu a base aérea britânica de Akrotiri, no sul de Chipre, causando danos leves.

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Escalada da guerra

A ameaça se dá em meio à escalada do conflito entre Washington e Teerã. Os Estados Unidos realizaram uma 13ª noite consecutiva de bombardeios contra alvos iranianos após o fim de uma trégua temporária, enquanto o Irã respondeu com ataques a bases militares americanas em países árabes vizinhos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ao portal de notícias Axios nesta quinta-feira que está considerando seriamente autorizar um “ataque massivo” maior do que qualquer outro já lançado contra o Irã.

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“Estou considerando um ataque massivo. Maior do que qualquer outro antes. Estou perto de tomar uma decisão. Estamos prontos para isso”, afirmou o presidente americano à Axios, sem dar um prazo para sua decisão.