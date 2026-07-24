🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Mundo

Reino Unido diz estar preparado para se defender e lança alerta após ameaça do Irã

Guarda Revolucionária advertiu que bases britânicas utilizadas pelos EUA para operações militares contra território iraniano podem ser consideradas alvos

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 11h20 | Atualizado em 24 jul 2026, 17h08
Caça F-35B Lightning realiza um treinamento de QRA (Alerta de Reação Rápida) em 9 de fevereiro de 2026.
Caça F-35B Lightning realiza um treinamento de QRA (Alerta de Reação Rápida) em 9 de fevereiro de 2026. (AS1 Amber Mayall/MoD Crown Copyright/Getty Images)
Continua após publicidade
Reino Unido diz estar preparado para se defender e lança alerta após ameaça do Irã Priorizar nos meus resultados Google

O governo do Reino Unido afirmou nesta quinta-feira, 23, que suas Forças Armadas estão preparadas para defender o país diante de qualquer ataque, depois que a Guarda Revolucionária, o Exército ideológico do Irã, advertiu que bases britânicas utilizadas pelos Estados Unidos para operações militares contra o território iraniano poderão ser consideradas alvos legítimos.

Um porta-voz do governo britânico declarou que o país manterá sua postura de defesa e que suas forças estão “prontas para manter o Reino Unido a salvo de qualquer tipo de ataque, seja em nosso solo ou do exterior”

“Isso inclui a operação de uma abordagem em camadas para defesa aérea e antimísseis, fornecida pela Marinha Real, pelo Exército Britânico e pela Força Aérea Real equipados com uma gama de recursos avançados, trabalhando em estreita colaboração com nossos aliados da OTAN”, disse o porta-voz.

A declaração ocorre após a Guarda Revolucionária afirmar que bombardeiros americanos decolaram da base aérea de Fairford, no sudoeste da Inglaterra, para realizar ataques ao Irã. “Qualquer base usada para atacar o território iraniano será considerada um alvo legítimo para nós”, acrescentou em comunicado.

Siga

Em março, Irã disparou dois mísseis balísticos contra a base conjunta norte-americana e britânica de Diego Garcia, no Oceano Índico, sem atingir o alvo. No mesmo período, um drone do tipo Shahed atingiu a base aérea britânica de Akrotiri, no sul de Chipre, causando danos leves. 

Continua após a publicidade

Escalada da guerra

A ameaça se dá em meio à escalada do conflito entre Washington e Teerã. Os Estados Unidos realizaram uma 13ª noite consecutiva de bombardeios contra alvos iranianos após o fim de uma trégua temporária, enquanto o Irã respondeu com ataques a bases militares americanas em países árabes vizinhos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ao portal de notícias Axios nesta quinta-feira que está considerando seriamente autorizar um “ataque massivo” maior do que qualquer outro já lançado contra o Irã.

Continua após a publicidade

“Estou considerando um ataque massivo. Maior do que qualquer outro antes. Estou perto de tomar uma decisão. Estamos prontos para isso”, afirmou o presidente americano à Axios, sem dar um prazo para sua decisão.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Estados Unidos
Guarda Revolucionária do Irã
Inglaterra
Reino Unido
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).