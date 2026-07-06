Reino Unido denuncia atividade ‘insegura’ após avião da Rússia se aproximar de porta-aviões

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O Ministério da Defesa do Reino Unido acusou a Rússia de conduta “insegura e pouco profissional” após um avião russo se aproximar repetidamente de um grupo naval britânico em missão da OTAN no Mar da Noruega. Caças F-35 foram lançados para interceptar, em um incidente que sublinha as tensões regionais antes de uma cúpula da aliança.

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O Ministério da Defesa do Reino Unido acusou nesta segunda-feira, 6, a Rússia de realizar uma atividade “insegura e pouco profissional” após um avião de patrulha marítima russo se aproximar repetidamente de um grupo naval britânico durante uma missão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Mar da Noruega.

Segundo o governo britânico, a aeronave russa Bear-F sobrevoou em baixa altitude e passou “desnecessariamente perto” do porta-aviões HMS Prince of Wales, que liderava o grupo de ataque da Marinha britânica em uma missão de defesa aérea próxima à Islândia. Diante da aproximação, que ocorreu na última quinta-feira, o avião lançou dez sonoboias, equipamentos utilizados para detectar e rastrear submarinos.

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As forças britânicas afirmaram que tentaram estabelecer contato com a aeronave russa por frequências internacionais, mas não obtiveram resposta. Em seguida, dois caças F-35 decolaram do HMS Prince of Wales para interceptar e acompanhar o Bear-F até que ele deixasse a área.

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O grupo de ataque britânico participava da operação “Sentinela do Ártico”, conduzida pela Otan e voltada ao reforço da segurança no Atlântico Norte “diante das crescentes ameaças russas”. A força reúne cerca de 1,5 mil militares, além do destróier HMS Duncan, aeronaves F-35, helicópteros Merlin e Wildcat e o navio-tanque RFA Tidespring. Segundo o governo britânico, esta é a primeira vez que a aliança realiza operações de policiamento aéreo a partir de um porta-aviões europeu.

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Ao visitar o HMS Prince of Wales durante o fim de semana, o secretário de Defesa britânico, Dan Jarvis, afirmou à Channel 4 News que a ameaça representada pela Rússia “existe em todos os domínios: debaixo d’água, na superfície do mar, em terra, no céu, no espaço e também no ciberespaço”.

O episódio acontece às vésperas de uma reunião da Otan em Ancara, marcada para esta terça-feira, quando os países-membros devem anunciar um pacote de € 70 bilhões em assistência militar à Ucrânia para 2026.