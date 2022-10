Reino Unido ‘bane’ rei Charles de ir à Cop27 – e Sunak também vai faltar

O governo do Reino Unido disse nesta sexta-feira, 28, que foi “acordado unanimemente” pelo Palácio de Buckingham e por Downing Street que o rei Charles III não participaria da cúpula climática Cop27.

Uma porta-voz do governo britânico disse que o Palácio de Buckingham pediu a orientação de Downing Street, como é “prática padrão”, e foi acordado que não era a “ocasião certa” para Charles visitar pessoalmente a cúpula. Isso ocorreu quando a primeira-ministra ainda era Liz Truss, antes de sua renúncia e substituição por Rishi Sunak.

No entanto, a ministra do Meio Ambiente, Thérèse Coffey, afirmou nesta sexta que cabe ao rei decidir se ele participará da cúpula do clima no Egito no próximo mês.

“Acho que depende dele. Eu sei que ele se interessa por esse assunto em particular, mas cabe a ele”, afirmou em entrevista à emissora Sky News.

Além disso, Sunak afirmou na quinta-feira 27 que também não iria à Cop27. Apesar disso, Downing Street disse que o governo continua “absolutamente comprometido” em liderar a ação internacional sobre as mudanças climáticas. Depois que a ex-ministra da Cultura Nadine Dorries afirmou que o premiê estava errado em faltar à cúpula, uma porta-voz do governo defendeu que a decisão era justificada.

“Estamos enfrentando sérios desafios econômicos. O primeiro-ministro está focado em lidar com essas questões, e o público, eu acho, também esperaria que ele estivesse no país lidando com elas”, disse. “Mas também é claro que o público deve nos julgar por nossas ações e estamos avançando à frente de muitos outros países para atingir a meta de emissões líquidas zero, por exemplo.”

Depois que o primeiro-ministro foi acusado de “falha maciça de liderança”, Coffey também saiu em defesa de Sunak. A ministra do Meio Ambiente insistiu que a questão climática é “uma prioridade” para o novo governo, mas que precisa se concentrar em “compromissos domésticos urgentes”.

Segundo Coffey, devido à grandiosidade da última Cop26, no ano passado, não é provável que grandes personalidades compareçam este ano.

“Não sei se, digamos, o presidente [dos Estados Unidos, Joe] Biden ou o presidente [da França, Emmanuel] Macron ou qualquer outra pessoa estará lá. É uma prática bastante comum que o grande encontro político ocorra a cada cinco anos”, disse.

Ela afirmou que “vários ministros de alto escalão do governo” estarão na Cop27, acrescentando que acredita que comparecerá por “alguns dias”.