Reino Unido aponta ‘fortes indícios’ de participação do Irã em plano de ataque a base aérea
Atividade suspeita perto de instalação militar usada pelos EUA levou à detenção de 5 homens, depois liberados; exbaixada iraniana nega envolvimento
O premiê britânico Andy Burnham declarou, nesta quarta-feira, 30, que há “fortes indícios” da participação do Irã em crimes com explosivos e terrorismo perto de uma base aérea da Inglaterra em Fairford, no sudoeste do país. O incidente causou a prisão de cinco pessoas, que foram liberadas após pagarem fiança.
“Existem fortes indícios de que o Irã teve um envolvimento no que ocorreu no fim de semana na base da Força Aérea Real (RAF) em Fairford”, relatou Burnham à emissora britânica BBC. O local também é usado pelo exército norte-americano em sua guerra contra Teerã.
A embaixada do Irã em Londres, no entanto, declarou que “rejeita categoricamente e condena veementemente as recentes especulações infundadas e maliciosas” sobre seu envolvimento na trama, as quais, segundo a embaixada, alimentariam a “propaganda de iranofobia” na Grã-Bretanha.
A fala de Burnham marca a primeira confirmação oficial emitida por autoridades britânicas de que o Irã talvez tenha envolvimento no crime.
Entenda o caso
Cinco homens britânicos, com idades entre 23 e 25 anos e moradores de Londres, foram detidos depois que três vans consideradas suspeitas foram vistas seguindo em direção à base aérea de RAF Fairford durante a madrugada de domingo.
Agentes armados abordaram os veículos nas proximidades da vila de Whelford e encontraram materiais que, segundo informações obtidas pelo jornal britânico The Guardian, apresentavam características compatíveis com dispositivos explosivos improvisados.
Moradores de 85 residências próximas ao local foram retirados de suas casas e um perímetro de 400 metros foi isolado enquanto robôs do esquadrão antibombas examinavam as vans. A segurança também foi reforçada em outras instalações militares utilizadas por americanos no Reino Unido.
A RAF Fairford, em Gloucestershire, há décadas ampara operações das Forças Armadas dos Estados Unidos e serviu recentemente como ponto de apoio para operações militares americanas contra o Irã.
Suspeita de ligação com Irã
A polícia de contraterrorismo do Reino Unido abriu uma investigação para analisar se o Irã está por trás do suposto plano de ataque contra a RAF Fairford. Uma fonte familiarizada com a investigação afirmou à agência de notícias Reuters que uma motivação ligada a Teerã é considerada uma das principais hipóteses, embora outras possibilidades, como uma operação de sabotagem associada à Rússia ou uma trama islâmica, também estejam sendo examinadas.
“Sabemos que o Irã e seus representantes desejam nos prejudicar. Sabemos que eles odeiam nossa democracia, e sabemos que regularmente temos que frustrar as tentativas iranianas de ameaçar nossos interesses ou, de fato, nossos aliados”, disse o ministro da Defesa britânico, Wes Streeting, à BBC.
A RAF Fairford ganhou importância estratégica desde que o governo britânico autorizou, em março, os Estados Unidos a utilizar a instalação para “operações defensivas específicas dirigidas contra o Irã”. Em julho, a Guarda Revolucionária Islâmica, força ideológica da nação persa, advertiu que instalações usadas para ataques contra o país poderiam ser consideradas alvos legítimos.
Questionado sobre os suspeitos, por conta da presença de militares americanos no local, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que “sabe tudo sobre eles e que muito em breve haverá notícias a respeito”. No domingo, o republicano já havia declarado que os homens detidos pretendiam provocar “grandes danos” na base.