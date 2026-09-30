Reino Unido aponta ‘fortes indícios’ de participação do Irã em plano de ataque a base aérea

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O premiê britânico Andy Burnham declarou haver “fortes indícios” da participação do Irã em crimes com explosivos perto da base aérea de Fairford, usada também pelos EUA. Cinco pessoas foram presas, mas liberadas após fiança. Entenda a trama, a defesa iraniana e a crescente tensão geopolítica em torno da instalação militar.

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O premiê britânico Andy Burnham declarou, nesta quarta-feira, 30, que há “fortes indícios” da participação do Irã em crimes com explosivos e terrorismo perto de uma base aérea da Inglaterra em Fairford, no sudoeste do país. O incidente causou a prisão de cinco pessoas, que foram liberadas após pagarem fiança.

“Existem fortes indícios de que o Irã teve um envolvimento no que ocorreu no fim de semana na base da Força Aérea Real (RAF) em Fairford”, relatou Burnham à emissora britânica BBC. O local também é usado pelo exército norte-americano em sua guerra contra Teerã.

A embaixada do Irã em Londres, no entanto, declarou que “rejeita categoricamente e condena veementemente as recentes especulações infundadas e maliciosas” sobre seu envolvimento na trama, as quais, segundo a embaixada, alimentariam a “propaganda de iranofobia” na Grã-Bretanha.

A fala de Burnham marca a primeira confirmação oficial emitida por autoridades britânicas de que o Irã talvez tenha envolvimento no crime.

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Entenda o caso

Cinco homens britânicos, com idades entre 23 e 25 anos e moradores de Londres, foram detidos depois que três vans consideradas suspeitas foram vistas seguindo em direção à base aérea de RAF Fairford durante a madrugada de domingo.

Agentes armados abordaram os veículos nas proximidades da vila de Whelford e encontraram materiais que, segundo informações obtidas pelo jornal britânico The Guardian, apresentavam características compatíveis com dispositivos explosivos improvisados.

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Moradores de 85 residências próximas ao local foram retirados de suas casas e um perímetro de 400 metros foi isolado enquanto robôs do esquadrão antibombas examinavam as vans. A segurança também foi reforçada em outras instalações militares utilizadas por americanos no Reino Unido.

A RAF Fairford, em Gloucestershire, há décadas ampara operações das Forças Armadas dos Estados Unidos e serviu recentemente como ponto de apoio para operações militares americanas contra o Irã.

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Suspeita de ligação com Irã

A polícia de contraterrorismo do Reino Unido abriu uma investigação para analisar se o Irã está por trás do suposto plano de ataque contra a RAF Fairford. Uma fonte familiarizada com a investigação afirmou à agência de notícias Reuters que uma motivação ligada a Teerã é considerada uma das principais hipóteses, embora outras possibilidades, como uma operação de sabotagem associada à Rússia ou uma trama islâmica, também estejam sendo examinadas.

“Sabemos que o Irã e seus representantes desejam nos prejudicar. Sabemos que eles odeiam nossa democracia, e sabemos que regularmente temos que frustrar as tentativas iranianas de ameaçar nossos interesses ou, de fato, nossos aliados”, disse o ministro da Defesa britânico, Wes Streeting, à BBC.

A RAF Fairford ganhou importância estratégica desde que o governo britânico autorizou, em março, os Estados Unidos a utilizar a instalação para “operações defensivas específicas dirigidas contra o Irã”. Em julho, a Guarda Revolucionária Islâmica, força ideológica da nação persa, advertiu que instalações usadas para ataques contra o país poderiam ser consideradas alvos legítimos.

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Questionado sobre os suspeitos, por conta da presença de militares americanos no local, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que “sabe tudo sobre eles e que muito em breve haverá notícias a respeito”. No domingo, o republicano já havia declarado que os homens detidos pretendiam provocar “grandes danos” na base.