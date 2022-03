Reino Unido anuncia novas sanções contra Rússia e taxa importação de vodka

O governo do Reino Unido anunciou nesta terça-feira, 15, novas sanções contra a Rússia pela invasão à Ucrânia. A medida inclui a proibição de exportar certos artigos de luxo, como vestuário, carros e obras de arte, além da taxação de 35% sobre importações de produtos como a vodka.

Em um comunicado, o Ministério de Comércio Exterior britânico esclareceu que as medidas entrarão em vigor em poucos dias e “imporão o maior dano à máquina de guerra” do presidente russo, Vladimir Putin.

Os produtos importados que são alvo das novas tarifas somam o valor de 900 milhões de libras (R$ 5,94 bilhões), de acordo com informações divulgadas pela pasta.

Na semana passada, Estados Unidos, União Europeia e países do G7 já haviam anunciado a intenção de remover o status de “nação mais favorecida” para a Rússia, que consiste em benefícios e garantias comerciais, abrindo caminho para imposição de tarifas sobre produtos russos.

O governo do Reino Unido aponta que a proibição à exportação de bens de luxo foi feita em coordenação com os demais integrantes do G7, enquanto também trabalha o veto com a OMC. O objetivo é garantir que “os oligarcas e outros membros da elite, que enriqueceram durante o mandato do presidente Putin e apoiam a invasão ilegal”, sejam privados do acesso a artigos de luxo.

Na semana passada, o governo do presidente americano, Joe Biden, já havia proibido a importação imediata de petróleo e energia russa, ao mesmo tempo que alguns governadores ordenaram que lojas de bebidas administradas pelo governo parassem de vender bebidas alcoólicas produzidas em território russo.

Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), as chances dos russos entrarem em uma “profunda recessão” ainda este ano são altas. Em 2019, a Rússia e os Estados Unidos somaram mais de 28 bilhões de dólares em comércio, que tem como principais itens combustíveis minerais, metais preciosos e pedras, ferro e aço, fertilizantes e produtos químicos inorgânicos.