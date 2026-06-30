Reino Unido anuncia maior orçamento militar desde a Guerra Fria

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O Reino Unido anuncia o maior orçamento militar desde a Guerra Fria, quase 300 bilhões de libras, em meio à saída do premiê Keir Starmer. O plano visa preparar o país para um possível confronto com a Rússia, investindo em caças F-35A e drones. A medida reflete urgências geopolíticas após anos de debate.

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Após quase um ano de brigas, o governo do Reino Unido anunciou nesta terça-feira, 30, um novo orçamento militar de quase 300 bilhões de libras (mais de R$ 2 trilhões, na cotação atual), o maior plano de investimento em defesa do país desde a Guerra Fria.

A medida é provavelmente a última ação do primeiro-ministro Keir Starmer, que anunciou sua renúncia na semana passada. Ele deve deixar o posto até o fim de julho, após meses de pressão, vindo até de dentro do próprio partido. Segundo analistas, porém, a agenda de defesa demorou e pode ser insuficiente ante a velocidade geopolítica atual.

Após perder o apoio de seus deputados, o líder do Partido Trabalhista anunciou um aumento de 15 bilhões de libras (cerca de R$ 103 bilhões) nos próximos quatro anos, o primeiro passo da estratégia de investimento em defesa (DIP) para a próxima década.

No último dia 11 de junho, Starmer afirmou que faria “o necessário para garantir a segurança” do Reino Unido, após a renúncia de seu ministro da Defesa, John Healey, por estar em desacordo com o orçamento militar do governo (que ele considerou insuficiente). Sua saída repentina ocorreu após meses de atrasos na DIP e novos relatórios indicarem que os recursos destinados ficariam muito aquém do solicitado.

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O que está no orçamento

O texto, que ainda pode ser revisado por futuros governos, prevê a preparação para um confronto com a Rússia. Na semana passada, foi anunciada a compra de 12 caças F-35A dos Estados Unidos, modelos com capacidade para transportar armas nucleares táticas, de menor potência.

O plano inclui mais de 5 bilhões de libras (R$ 35,4 bilhões) para drones e sistemas autônomos ao longo dos próximos quatro anos, informou o Ministério da Defesa em comunicado.

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Os britânicos, donos do quinto maior orçamento militar do mundo, com cerca de R$ 94 bilhões gastos em 2025, discutem a ampliação nos investimentos em armamento desde a anexação da Crimeia pelos russos em 2014. A invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, bem como o retorno de Donald Trump à Casa Branca, que vem retirando o apoio dos Estados Unidos para a defesa europeia, renovaram a urgência para revisar os investimentos. Em julho de 2025, o Reino Unido publicou a Revisão Estratégica de Defesa.