Reino Unido acusa ‘terroristas israelenses’ de limpeza étnica na Cisjordânia e anuncia sanções

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O Reino Unido e outros 11 países denunciaram “terroristas israelenses” por promoverem limpeza étnica na Cisjordânia, intensificando a ocupação ilegal de territórios palestinos. Em resposta, anunciaram sanções econômicas abrangentes contra os assentamentos, acusando o governo Netanyahu de apoio tácito aos delitos que configuram crimes contra a humanidade.

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O Reino Unido denunciou, nesta terça-feira, 8, que “terroristas israelenses” estão promovendo limpeza étnica na Cisjordânia, onde colonos judeus intensificaram a ocupação ilegal de territórios destinados aos palestinos nos anos 1990. Há semanas, aumentaram os registros de invasões a casas, queima de plantações ou carros, e a imposição de cercos para que habitantes locais sejam obrigados a fugir por escassez de comida e água.

Em resposta, o ministro das Relações Exteriores britânico, Ed Miliband, em conjunto com os governos de mais 11 países, anunciaram sanções econômicas abrangentes contra os assentamentos israelenses na Cisjordânia, acusando ainda o governo do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de apoio tácito aos delitos que configuram crimes contra a humanidade perante o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (TPI).

“O governo britânico concorda que está ocorrendo uma limpeza étnica de palestinos em áreas da Cisjordânia, perpetrada por colonos terroristas”, declarou Millibrand em pronunciamento ao Parlamento. “Com demasiada frequência, o governo israelense fez vista grossa. Pior ainda, membros do governo fizeram declarações e tomaram medidas para apoiar o deslocamento forçado de palestinos. Reconheço a gravidade de afirmar isso, mas a verdade é o mínimo que as pessoas que enfrentam tal sofrimento merecem. E isso deve servir de prelúdio para a justiça”, completou, embora tenha evitado classificar as ações de Israel como genocídio.

Entenda a disputa na Cisjordânia

Desde os Acordos de Oslo, a Cisjordânia foi dividida em três zonas administrativas. A Área A, equivalente a 18% do território e que inclui as principais cidades palestinas (como Ramallah, Hebron e Nablus) ficou sob controle civil e de segurança da Autoridade Palestina (AP); a Área B (22% do território), repleta de vilarejos e áreas rurais densamente povoadas, ficou sob a administração civil da AP, mas com controle de segurança exercido pelas forças militares de Israel; e a Área C (60%) ficou sob controle total de Israel, tanto civil quanto militar, abrigando todos os assentamentos, bases do Exército e extensas terras estratégicas ou agrícolas.

No entanto, Israel vem avançando, mesmo assim, sobre áreas A e B, ampliando seu controle sobre terras palestinas por meio de assentamentos considerados ilegais pela comunidade internacional. Recentemente, o governo Netanyahu anunciou planos para expandir o projeto de assentamento E1, a leste de Jerusalém — uma medida que, na prática, isolaria o norte e o sul do território, criando duas “ilhas” tão apartadas quanto a Cisjordânia é da Faixa de Gaza. Segundo especialistas, isso ameaça diretamente a viabilidade de qualquer futuro Estado palestino.

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Agora, segundo o chanceler britânico, a ocupação da Cisjordânia por Israel será considerada ilegal em sua totalidade, e não apenas assentamentos.

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“Sinto profunda vergonha pelo que tem ocorrido na Palestina sob o olhar da comunidade internacional. Foram traumas e sofrimentos inimagináveis ​​nos últimos três anos — morte, destruição e desumanização em uma escala aterradora”, disse Millibrand. “Nossa divergência não é com o povo de Israel, com quem o Reino Unido mantém laços inabaláveis. Nossa divergência é com a conduta de seu governo”, completou, ao sublinhar que as ações da administração Netanyahu resultaram na aprovação de mais assentamentos desde 2022 do que nos últimos 20 anos somados.

Ele disse ainda que tomava a medida na qualidade de ministro das Relações Exteriores, mas também como um “judeu britânico orgulhoso” cuja família encontrou segurança em Israel após o Holocausto, e acrescentou que apoia a criação da Palestina para concretizar a chamada “solução de dois Estados”.

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As sanções e a resposta de Israel

As punições anunciadas nesta terça-feira pelo Reino Unido e mais 11 países (Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Islândia, Irlanda, Noruega, Polônia, Portugal, Espanha e Suécia) representam a mais radical medida contra Israel já anunciada pela maioria desses governos. Elas incluem:

Proibição de importações provenientes de assentamentos ilegais na Cisjordânia;

Sanções abrangentes contra a prestação de serviços (como construção ou financiamento) para colonos judeus;

Proibição de anúncios e propaganda de imóveis situados em assentamentos ilegais;

Sanções contra pessoas-chave acusadas de promover violência dos colonos contra palestinos;

Restrição à emissão de licenças para compra e porte de armas e demais vendas que “contribuam materialmente para a ocupação”.

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Em solo britânico, a expectativa é que a legislação para amparar tais sanções entre em vigor dentro de nove meses.

Paralelamente, o chanceler Millibrand informou que, para responder às ameaças contra judeus, o Reino Unido também imporia sanções à Al-Qard al-Hassan — o braço financeiro da milícia libanesa Hezbollah — e reimporia sanções econômicas significativas ao Irã, em alinhamento com a União Europeia e os Estados Unidos.

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Tanto os Estados Unidos quanto Israel ameaçaram retaliação contra Londres. O embaixador americano em Israel, Mick Huckabee, declarou que o governo Donald Trump ainda estuda quais medidas tomar, alertando que poderiam proibir o Reino Unido de fazer negócios com vários estados americanos que possuem leis contra o “movimento BDS” (boicote, desinvestimento e sanções).

Já o presidente de Israel, Isaac Herzog, classificou a medida como uma “interferência grosseira nas eleições democráticas de uma nação soberana”, às vésperas do pleito que vai escolher, em outubro, um novo governo. O chanceler israelense, Gideon Saar, por sua vez, afirmou que “se a Grã-Bretanha agir contra Israel, Israel agirá contra a Grã-Bretanha”, enquanto o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, defendeu expulsar o embaixador britânico do país.