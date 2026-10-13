Reino Unido aciona Interpol para rejeitar pedidos de prisão da Argentina por Ilhas Malvinas

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O Reino Unido pediu à Interpol que rejeite eventuais pedidos de prisão da Argentina contra pessoas ligadas à exploração de petróleo nas Ilhas Malvinas. Londres teme que as solicitações de alertas vermelhos possam ter motivação política, em meio ao agravamento da disputa entre os dois países pelos recursos naturais do arquipélago e a postura do presidente Javier Milei.

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O Reino Unido pediu à Interpol que rejeite eventuais pedidos de prisão apresentados pela Argentina contra pessoas ligadas à exploração de petróleo nas Ilhas Malvinas, administradas pelos britânicos como um território ultramarino desde 1833 e reivindicadas por Buenos Aires. Em carta enviada à sede da organização, em Lyon, autoridades britânicas argumentaram que as solicitações de alertas vermelhos podem ter motivação política, segundo reportagem exclusiva do jornal britânico The Guardian, publicada nesta terça-feira, 13.

A iniciativa ocorre em meio ao agravamento da disputa entre os dois países pelos recursos naturais do arquipélago. O projeto petrolífero britânico conhecido como Leão Marinho, localizado na Bacia Norte das Malvinas, no Atlântico Sul, tem potencial para triplicar o Produto Interno Bruto (PIB) das ilhas. O presidente argentino, Javier Milei, prometeu impedir a exploração.

Também nesta terça-feira, o governo argentino anunciou ter solicitado medidas provisórias ao Tribunal Internacional do Direito do Mar para suspender as atividades de exploração de hidrocarbonetos autorizadas pelo Reino Unido na região. A iniciativa veio após Milei dar a Londres, em 28 de setembro, um prazo de duas semanas para interromper o projeto, sob ameaça de ação judicial. O ultimato expirou na segunda-feira, 12.

Segundo o The Guardian, o governo britânico teme que Milei utilize mecanismos internacionais de cooperação policial para pressionar profissionais e empresas envolvidos no empreendimento. Na carta enviada à Interpol, Londres pediu cautela na análise de eventuais solicitações argentinas de detenção.

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Os alertas vermelhos da Interpol são solicitações para localizar pessoas procuradas e pedir sua prisão provisória enquanto se aguarda uma eventual extradição. A organização, porém, não pode participar de intervenções ou atividades de caráter político, militar, religioso ou racial, conforme estabelece o artigo 3º de sua Constituição. Segundo o Guardian, a entidade respondeu à correspondência britânica afirmando que respeitará essa restrição. A emissão de um alerta não determina automaticamente a prisão: cabe às autoridades de cada país-membro decidir se atenderão ao pedido.

Apesar das garantias, autoridades britânicas temem que Buenos Aires apresente eventuais solicitações como medidas legítimas, amparadas pela legislação nacional, para obter a colaboração de outros países.

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Andrea Clausen, chefe do Executivo do governo das Malvinas, reconheceu que a iniciativa argentina representa uma ameaça, mas manifestou a expectativa de que a disputa não leve a medidas concretas por parte da Interpol.

Disputa de soberania

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A escalada de tensão ocorre em meio a uma disputa territorial que se arrasta há quase dois séculos. Em 1982, Argentina e Reino Unido travaram uma guerra pela soberania das Malvinas, com saldo de 649 soldados argentinos e 255 britânicos mortos. A relação diplomática foi retomada na década de 1990, mas a negativa inglesa de discutir a soberania das Malvinas, chamadas por eles de Ilhas Falkland, é motivo de questionamentos permanentes dos governos argentinos ante organismos internacionais – o Brasil reconhece a reivindicação argentina.

As ilhas têm cerca de 11. 700 quilômetros quadrados e ficam a aproximadamente 600 quilômetros da costa argentina. O território tem importância estratégica pelo potencial de exploração de petróleo e outros recursos naturais na região.

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O Reino Unido argumenta que a vontade da população local deve ser respeitada. Em um referendo realizado em 2013, 1. 513 dos 1. 517 eleitores que participaram da votação defenderam a permanência do território sob administração britânica.

As Nações Unidas, por sua vez, consideram as Malvinas um território não-autônomo e pedem que Buenos Aires e Londres busquem uma solução negociada, sem reconhecer como definitiva a reivindicação de nenhuma das partes.

A disputa ganhou novo impulso nas últimas semanas depois que o governo Milei decidiu endurecer sua ofensiva contra empresas envolvidas na exploração de recursos naturais na região. Buenos Aires apresentou ao Congresso um projeto para ampliar sanções contra companhias, acionistas e fornecedores que atuem nas ilhas sem autorização argentina.

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O tema também voltou aos holofotes durante a Copa do Mundo, em julho. Após a vitória da Argentina sobre a Inglaterra no torneio, jogadores argentinos celebraram exibindo uma faixa com a frase “Las Malvinas son Argentinas” (“As Malvinas são argentinas”, em tradução livre).