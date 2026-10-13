Reino Unido aciona Interpol para rejeitar pedidos de prisão da Argentina por Ilhas Malvinas
Governo Milei recorreu a tribunal internacional para barrar exploração de petróleo no arquipélago
O Reino Unido pediu à Interpol que rejeite eventuais pedidos de prisão apresentados pela Argentina contra pessoas ligadas à exploração de petróleo nas Ilhas Malvinas, administradas pelos britânicos como um território ultramarino desde 1833 e reivindicadas por Buenos Aires. Em carta enviada à sede da organização, em Lyon, autoridades britânicas argumentaram que as solicitações de alertas vermelhos podem ter motivação política, segundo reportagem exclusiva do jornal britânico The Guardian, publicada nesta terça-feira, 13.
A iniciativa ocorre em meio ao agravamento da disputa entre os dois países pelos recursos naturais do arquipélago. O projeto petrolífero britânico conhecido como Leão Marinho, localizado na Bacia Norte das Malvinas, no Atlântico Sul, tem potencial para triplicar o Produto Interno Bruto (PIB) das ilhas. O presidente argentino, Javier Milei, prometeu impedir a exploração.
Também nesta terça-feira, o governo argentino anunciou ter solicitado medidas provisórias ao Tribunal Internacional do Direito do Mar para suspender as atividades de exploração de hidrocarbonetos autorizadas pelo Reino Unido na região. A iniciativa veio após Milei dar a Londres, em 28 de setembro, um prazo de duas semanas para interromper o projeto, sob ameaça de ação judicial. O ultimato expirou na segunda-feira, 12.
Segundo o The Guardian, o governo britânico teme que Milei utilize mecanismos internacionais de cooperação policial para pressionar profissionais e empresas envolvidos no empreendimento. Na carta enviada à Interpol, Londres pediu cautela na análise de eventuais solicitações argentinas de detenção.
Os alertas vermelhos da Interpol são solicitações para localizar pessoas procuradas e pedir sua prisão provisória enquanto se aguarda uma eventual extradição. A organização, porém, não pode participar de intervenções ou atividades de caráter político, militar, religioso ou racial, conforme estabelece o artigo 3º de sua Constituição. Segundo o Guardian, a entidade respondeu à correspondência britânica afirmando que respeitará essa restrição. A emissão de um alerta não determina automaticamente a prisão: cabe às autoridades de cada país-membro decidir se atenderão ao pedido.
Apesar das garantias, autoridades britânicas temem que Buenos Aires apresente eventuais solicitações como medidas legítimas, amparadas pela legislação nacional, para obter a colaboração de outros países.
Andrea Clausen, chefe do Executivo do governo das Malvinas, reconheceu que a iniciativa argentina representa uma ameaça, mas manifestou a expectativa de que a disputa não leve a medidas concretas por parte da Interpol.
Disputa de soberania
A escalada de tensão ocorre em meio a uma disputa territorial que se arrasta há quase dois séculos. Em 1982, Argentina e Reino Unido travaram uma guerra pela soberania das Malvinas, com saldo de 649 soldados argentinos e 255 britânicos mortos. A relação diplomática foi retomada na década de 1990, mas a negativa inglesa de discutir a soberania das Malvinas, chamadas por eles de Ilhas Falkland, é motivo de questionamentos permanentes dos governos argentinos ante organismos internacionais – o Brasil reconhece a reivindicação argentina.
As ilhas têm cerca de 11. 700 quilômetros quadrados e ficam a aproximadamente 600 quilômetros da costa argentina. O território tem importância estratégica pelo potencial de exploração de petróleo e outros recursos naturais na região.
O Reino Unido argumenta que a vontade da população local deve ser respeitada. Em um referendo realizado em 2013, 1. 513 dos 1. 517 eleitores que participaram da votação defenderam a permanência do território sob administração britânica.
As Nações Unidas, por sua vez, consideram as Malvinas um território não-autônomo e pedem que Buenos Aires e Londres busquem uma solução negociada, sem reconhecer como definitiva a reivindicação de nenhuma das partes.
A disputa ganhou novo impulso nas últimas semanas depois que o governo Milei decidiu endurecer sua ofensiva contra empresas envolvidas na exploração de recursos naturais na região. Buenos Aires apresentou ao Congresso um projeto para ampliar sanções contra companhias, acionistas e fornecedores que atuem nas ilhas sem autorização argentina.
O tema também voltou aos holofotes durante a Copa do Mundo, em julho. Após a vitória da Argentina sobre a Inglaterra no torneio, jogadores argentinos celebraram exibindo uma faixa com a frase “Las Malvinas son Argentinas” (“As Malvinas são argentinas”, em tradução livre).