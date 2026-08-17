Rei Harald V, da Noruega, é hospitalizado aos 89 anos, em meio a crise na família real

O rei Harald V da Noruega, de 89 anos, foi hospitalizado nesta segunda-feira, 17, em Oslo, para tratar complicações decorrentes de uma anemia hemolítica, informou a Casa Real norueguesa. O monarca, o mais velho reinante da Europa, vem enfrentando sucessivos problemas de saúde nos últimos anos. Ele ficará afastado de suas funções por duas semanas, período em que seu filho, o príncipe herdeiro Haakon, exercerá as funções de regente.

Segundo o Palácio Real, Harald vinha sendo tratado com cortisona nas últimas semanas devido à doença, que provoca a destruição acelerada de glóbulos vermelhos. O tratamento causou retenção de líquidos no organismo, tornando necessária a internação para acompanhamento médico.

Desde que assumiu o trono, em 1991, Harald passou por diferentes procedimentos médicos. O monarca foi submetido a uma cirurgia cardíaca para a implantação de uma válvula e a uma operação no joelho, além de ter tratado um tumor na bexiga.

Em fevereiro, Harald também precisou ser hospitalizado durante uma viagem de férias a Tenerife, na Espanha, após contrair uma infecção na perna. Na ocasião, o príncipe Haakon chegou a assumir temporariamente as funções do pai.

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Apesar dos problemas de saúde e das limitações impostas pela idade, Harald não indicou que pretende abdicar do trono. Nos últimos anos, porém, o príncipe herdeiro passou a representar o pai com maior frequência em compromissos oficiais.

Crise na família real

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A nova internação ocorre, no entanto, em um momento delicado para a família real norueguesa, que vem enfrentando uma série de polêmicas nos últimos meses.

Em junho, Marius Borg Høiby, filho da princesa herdeira Mette-Marit e enteado de Haakon, foi condenado a quatro anos de prisão por duas acusações de estupro e outros crimes. Høiby, de 29 anos, não é formalmente integrante da família real nem ocupa posição na linha de sucessão, mas foi criado dentro da família desde o casamento de sua mãe com o príncipe herdeiro.

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Høiby foi absolvido de outras duas acusações de estupro, mas considerado culpado de crimes que incluem violência doméstica contra uma ex-companheira e outros delitos.

A crise ganhou força após a divulgação de informações sobre a relação mantida por Mette-Marit com Jeffrey Epstein. A princesa herdeira reconheceu ter mantido contato com o financista americano, condenado por crimes sexuais.