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Rei Harald V, da Noruega, é hospitalizado aos 89 anos, em meio a crise na família real

Monarca mais velho da Europa foi internado em Oslo para tratar efeitos de uma anemia hemolítica

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 16h55
Três homens sentados em poltronas vermelhas, o mais velho à direita, de camisa xadrez azul e branca, sorri e gesticula. Dois homens mais jovens, de camisas polo brancas com detalhes vermelhos e azuis, sorriem ao fundo
Rei Harald V da Noruega conversa com delegação norueguesa de futebol  (AMANDA PEDERSEN GISKE/AFP)
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O rei Harald V da Noruega, de 89 anos, foi hospitalizado nesta segunda-feira, 17, em Oslo, para tratar complicações decorrentes de uma anemia hemolítica, informou a Casa Real norueguesa. O monarca, o mais velho reinante da Europa, vem enfrentando sucessivos problemas de saúde nos últimos anos. Ele ficará afastado de suas funções por duas semanas, período em que seu filho, o príncipe herdeiro Haakon, exercerá as funções de regente.

Segundo o Palácio Real, Harald vinha sendo tratado com cortisona nas últimas semanas devido à doença, que provoca a destruição acelerada de glóbulos vermelhos. O tratamento causou retenção de líquidos no organismo, tornando necessária a internação para acompanhamento médico.

Desde que assumiu o trono, em 1991, Harald passou por diferentes procedimentos médicos. O monarca foi submetido a uma cirurgia cardíaca para a implantação de uma válvula e a uma operação no joelho, além de ter tratado um tumor na bexiga.

Em fevereiro, Harald também precisou ser hospitalizado durante uma viagem de férias a Tenerife, na Espanha, após contrair uma infecção na perna. Na ocasião, o príncipe Haakon chegou a assumir temporariamente as funções do pai.

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Apesar dos problemas de saúde e das limitações impostas pela idade, Harald não indicou que pretende abdicar do trono. Nos últimos anos, porém, o príncipe herdeiro passou a representar o pai com maior frequência em compromissos oficiais.

Crise na família real

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A nova internação ocorre, no entanto, em um momento delicado para a família real norueguesa, que vem enfrentando uma série de polêmicas nos últimos meses.

Em junho, Marius Borg Høiby, filho da princesa herdeira Mette-Marit e enteado de Haakon, foi condenado a quatro anos de prisão por duas acusações de estupro e outros crimes. Høiby, de 29 anos, não é formalmente integrante da família real nem ocupa posição na linha de sucessão, mas foi criado dentro da família desde o casamento de sua mãe com o príncipe herdeiro.

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Høiby foi absolvido de outras duas acusações de estupro, mas considerado culpado de crimes que incluem violência doméstica contra uma ex-companheira e outros delitos.

A crise ganhou força após a divulgação de informações sobre a relação mantida por Mette-Marit com Jeffrey Epstein. A princesa herdeira reconheceu ter mantido contato com o financista americano, condenado por crimes sexuais.

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