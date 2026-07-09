Rei Charles tenta reaproximação com Harry para ver os netos

Rei Charles abriu conversas para tentar encaixar um encontro com o príncipe Harry e, possivelmente, com os netos Archie e Lilibet no Reino Unido. O monarca orientou assessores a manter negociações com Harry e Meghan Markle para viabilizar uma reunião ainda nesta semana. A ideia é encontrar uma janela no calendário para ver as crianças, que vivem na Califórnia.

O plano depende de segurança privada para que Meghan e os filhos viajem ao país. “O rei não desperdiçaria a oportunidade de passar tempo com os netos e, se houver alguma chance de tornar isso possível, ele fará o que for preciso”, disse um fonte do The Mirror. Harry, que está no Reino Unido para compromissos públicos, estaria “tentando freneticamente” levar a família ao país.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente