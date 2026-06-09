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Rei Charles III troca festa de casamento por corrida de cavalos

Monarca e rainha Camilla receberam críticas pela atitude

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 13h02 | Atualizado em 9 jun 2026, 13h23
O Rei Charles III, com cabelo branco e terno escuro, colete creme e gravata azul clara, saindo de um carro, com uma flor azul na lapela e broches dourados, olhando para a direita com expressão séria
Rei Charles III no casamento do sobrinho, Peter Phillips (Max Mumby/Indigo/Getty Images)
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O rei Charles III virou alvo de críticas no Reino Unido após deixar mais cedo a festa de casamento do sobrinho Peter Phillips para cumprir assistir a uma tradicional corrida de cavalos ao lado da rainha Camilla.

O casal real compareceu à cerimônia que oficializou a união de Peter, filho da princesa Anne, com a enfermeira Harriet Sperling, no último sábado, 6. No entanto, o monarca e a rainha consorte deixaram a celebração antes da recepção para seguir rumo ao Derby de Epsom, uma das provas mais prestigiadas do turfe britânico, da qual são patronos.

Embora já esperada, como noticiou a imprensa local, a decisão dividiu opiniões. Enquanto críticos acusaram o rei de priorizar um evento social em detrimento de um momento familiar, defensores lembraram que a presença na corrida fazia parte de compromissos oficiais assumidos pela Coroa e estava prevista havia semanas. Os assessores da Família Real não se pronunciaram sobre a polêmica.

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Outros membros da realeza britânica estiveram presentes no casamento, como o príncipe William, Kate Middleton, o príncipe Edward e Sophie, a irmã do noivo, Zara Tindall, com o marido, Mike Tindall, a mãe de Peter, a princesa Anne, e seu marido, Sir Timothy Laurence. O príncipe Harry, no entanto, não foi convidado. O motivo seria a perda de contato entre os primos nos últimos anos.

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