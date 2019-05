Regime de Maduro matou 55 manifestantes desde o início de 2019

2 /33 Manifestantes contra o governo de Nicolás Maduro entram em confronto com forças de seguranças em Caracas, capital da Venezuela - 01/05/2019 (Cristian Hernandez/AFP)

4 /33 Manifestantes da oposição entra em confronto com policiais próximo da base aérea 'La Carlota', em Caracas, capital da Venezuela - 01/05/2019 (Matias Delacroix/AFP)

5 /33 Apoiadores do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, participam de passeata em Caracas - 01/05/2019 (Juan Barreto/AFP)

10 /33 Manifestantes entram em confronto com a Guarda Nacional Bolivariana, próximos da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda "La Carlota", em Caracas - 30/04/2019 (Ueslei Marcelino/Reuters)

11 /33 Manifestantes carregam uma mulher ferida durante confrontos com forças leais a Nicolás Maduro nos arredores da base aérea de La Carlota em Caracas, na Venezuela - 30/04/2019 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

14 /33 Manifestante de oposição é visto com pedras na frente de ônibus incendiado, próximo da base aérea Generalisimo Francisco de Miranda "La Carlota"em Caracas, capital da Venezuela - 30/04/2019 (Ueslei Marcelino/Reuters)

15 /33 Manifestantes de oposição entram em confronto com forças leais a Nicolás Maduro perto da base aérea La Carlota em Caracas, na Venezuela - 30/04/2019 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

16 /33 Manifestantes de oposição entram em confronto com forças leais a Nicolás Maduro perto da base aérea La Carlota em Caracas, na Venezuela - 30/04/2019 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

17 /33 Membros da Guarda Nacional Bolivariana, leais ao presidente Nicolás Maduro, correm sob uma nuvem de gás lacrimogêneo durante confronto com apoiadores de Juan Guaidó em frente à base militar de La Carlota, em Caracas - 30/04/2019 (Yuri Cortez/AFP)

18 /33 Membros da Guarda Nacional Bolivariana que se juntaram ao líder de oposição venezuelana e autoproclamado presidente em exercício Juan Guaidó disparam para o ar para repelir as forças leais ao presidente Nicolás Maduro perto da base militar de 'La Carlota' em Caracas - 30/04/2019 (Federico Parra/AFP)

19 /33 Manifestantes de oposição se protegem de gás lacrimogêneo em uma rua perto da Base Aérea Generalíssimo Francisco de Miranda La Carlota em Caracas durante confronto com forças leais ao presidente Nicolás Maduro - 30/04/2019 (Ueslei Marcelino/Reuters)

21 /33 O líder da oposição venezuelana e autoproclamado presidente Juan Guaidó, aparece ao lado de um oficial militar não identificado enquanto é cercado pela imprensa e apoiadores do lado de fora da base aérea de La Carlota em Caracas - 30/04/2019 (Fernando Llano/AP)

23/33 Membro da Guarda Nacional Bolivariana apoiador do líder de oposição Juan Guaidó lança uma bomba de gás lacrimogêneo durante confronto com forças leais ao governo do presidente Nicolas Maduro em frente à base militar de La Carlota em Caracas - 30/04/2019 (Yuri Cortez/AFP)