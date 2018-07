Refugiados são professores de línguas em projeto na capital paulista

O Museu da Imigração, em São Paulo, em parceria com o Instituto Adus, está promovendo aulas de idiomas lecionadas por professores refugiados. No Museu, estão abertas inscrições para cursos de francês e espanhol.

A Adus comanda o projeto, intitulado Mente Aberta, e oferece capacitação e formação para que o refugiado atue como professor.

Ao final de um treinamento de um mês e meio, os participantes são avaliados e é decidido se eles estão aptos ou não para lecionar. De qualquer forma, todos os refugiados recebem um certificado de realização do treinamento, segundo o instituto.

Alguns dos refugiados já eram professores em seus países de origem, enquanto outros aprenderam o ofício no Brasil. O objetivo é promover a inserção social, além de fomentar a integração cultural entre público, alunos e professores.

Os cursos no Museu da Imigração já estão no seu segundo semestre e custam por volta de 1.250 reais, por cinco meses de duração. As novas turmas começam em 11 de agosto.

Além das aulas no Museu da Imigração, são oferecidos cursos na sede da Adus, no centro da cidade, de inglês, francês, espanhol e árabe. Também é possível agendar aulas particulares em outros locais, inclusive para empresas.

Inscrições e mais informações no site www.adus.org.br/mente-aberta/.