Refugiados russos e ucranianos cruzam fronteira do México para os EUA

Não apenas os ucranianos estão deixando o país por causa do conflito com a Rússia, como os russos também estão saindo do território. Um número crescente de refugiados de ambos os países estão viajando para o México, comprando carros ​​e atravessando a fronteira para os Estados Unidos em busca de asilo.

Até o momento, a ONU estima que cerca de 1,2 milhão de refugiados já deixaram apenas a Ucrânia em uma semana de confronto. A maioria foi para países europeus vizinhos, mas com o aumento do fluxo de migração, eles estão fugindo também para a América do Norte.

Nos EUA, quase todos os russos e ucranianos foram autorizados a permanecer enquanto buscam pedidos de asilo, com grande presença em abrigos na área de fronteira destinados a ajudar os recém-chegados.

O governo americano disse também que está concedendo alívio temporário de deportação e permissões de trabalho para milhares de ucranianos que já estão nos Estados Unidos, desde o dia 1º de março.

Imigrantes em potencial da Ucrânia e da Rússia estão trocando dicas nas redes sociais sobre como fazer a viagem até a fronteira sul dos EUA via México para solicitar asilo.

Mesmo antes de Putin autorizar a entrada do seu exército na Ucrânia, os russos já estavam partido para os Estados Unidos. As autoridades da fronteira encontraram cerca de 6.400 russos nos quatro meses entre outubro de 2021 e janeiro de 2022, de acordo com dados da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. De outubro de 2020 a setembro de 2021 foram registrados 4.100 russos nos Estados Unidos.