Refugiada transgênero é espancada em cela e morre nos EUA

A imigrante transgênero Roxsana Hernández Rodriguez foi morta depois de ser agredida, dentro de uma das prisões da Agência de Imigração e Alfândega (ICE), dos Estados Unidos, e de ter seu socorro médico negado pelas autoridades americanas, segundo os advogados de sua família. Hernández era HIV-positivo e saíra de Honduras em busca de refúgio nos Estados Unidos.

Ela foi detida pela Agência de Imigração e Alfândega (ICE) no dia 13 de maio no porto de San Ysidro, perto de São Diego, na Califórnia. Trata-se de região de tensão permanente entre migrantes e a polícia de fronteira americana. Em 16 de maio, Hernández foi transferida para uma unidade de detenção privada da ICE, o Centro Cibola County, no Novo México, e instalada em uma ala para transgêneros.

Nove dias depois, ela morreu no Centro Médico Lovelace, em Albuquerque. Em uma nota publicada na época, a ICE disse que a causa preliminar da morte era parada cardíaca. Mas uma autópsia adicional, paga pela organização Transgender Law Center, que está representando a família de Hernandez, sugere que ter sido ela vítima de “complicações severas da desidratação”, agravadas pela infecção do HIV.

O relatório da autópsia também mencionou marcas no corpo de Hernández, sugerindo que algemas apertadas foram postas em seus pulsos e que ela foi espancada nas costas e no abdômen, disseram os advogados da família.

“Sua morte era totalmente evitável”, disse Lynly Egyes, diretora de lítigio da Transgender Law Center, em um comunicado divulgado na segunda-feira (26). O centro enviou uma notificação por escrito relatando lesão corporal e declaração equivocada de morte para o estado do Novo México, no último dia 19. Este foi o primeiro passo o início de uma ação judicial.

A Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos disse não poder garantir a validade da autópsia particular, que foi noticiada pelo The Daily Beast. Afirmou ainda, em comunicado, que as alegações de abuso cometidos pela ICE são falsas.

“Uma revisão da morte de Hernández, conduzida pelo serviço médico legal da ICE, confirmou que ela sofria com um histórico de HIV não tratado. Em nenhum momento, as equipes médicas que cuidaram da Senhora Hernández no Hospital Geral de Cibola ou no Centro Médico Lovelace levantaram qualquer suspeita de abuso físico.”

Um porta-voz da CoreCivic, que administra as instalações do Centro Cibola, disse que a transgênero ficou na unidade por apenas 12 horas antes de ser levada para um hospital externo, em 17 de maio.