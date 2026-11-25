Ler Resumo





Forças de segurança da Colômbia resgataram todos os reféns mantidos por quase 17 horas em um supermercado de Cartagena. A ação ocorreu após assalto frustrado a carro-forte e recusa de rendição dos criminosos. Um bandido morreu. Entenda os desdobramentos e o clima de tensão no país.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

As forças de segurança da Colômbia resgataram na madrugada desta quarta-feira, 25, todos os reféns que permaneceram sequestrados por quase 17 horas em um supermercado na cidade de Cartagena. A ação reuniu a Polícia Nacional e as Forças Armadas do país latino-americano.

O sequestro teve início na manhã de terça-feira, 24, depois de uma tentativa frustrada de assalto a um carro-forte que transportava dinheiro de um shopping. Surpreendidos pela reação policial, os homens armados se refugiaram em uma unidade da rede Éxito, no bairro de La Castellana, e fizeram cerca de 30 pessoas reféns. Dez foram libertadas durante as negociações, enquanto aproximadamente 20 continuaram no estabelecimento até a intervenção.

Continua após a publicidade

Segundo o presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, um dos assaltantes foi morto durante a operação. O mandatário afirmou que autorizou a ação depois que os criminosos recusaram a possibilidade de rendição. “Foi dada a eles a oportunidade de se entregar e libertar os reféns. Eles ejeitaram essa oportunidade e agimos com firmeza”, declarou.

Continua após a publicidade

Após o resgate, o prefeito de Cartagena, Dumek Turbay, informou que todas as pessoas retiradas do estabelecimento estavam a salvo e passariam por avaliações de saúde antes de reencontrar os familiares.

Continua após a publicidade

O sequestro coincidiu com o 10º aniversário da assinatura do acordo de paz entre o Estado colombiano e as Farc, que levou a então guerrilha mais poderosa do continente a depor as armas. A data foi ofuscada por uma inusitada onda de violência, com atentados em diversos cantos do país.

Continua após a publicidade

De la Espriella também denunciou um ataque “terrorista” que deixou parte do sudoeste do país temporariamente sem energia elétrica. “Os atos criminosos constituem a resposta de grupos terroristas à ofensiva contundente que o Governo Nacional vem empreendendo para restabelecer a ordem e a segurança”, afirmou o presidente, um crítico ferrenho do acordo de paz.