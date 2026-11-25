Reféns são resgatados após 17 horas de sequestro em supermercado na Colômbia
Segundo o presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, um dos criminosos foi morto durante a operação na cidade de Cartagena
As forças de segurança da Colômbia resgataram na madrugada desta quarta-feira, 25, todos os reféns que permaneceram sequestrados por quase 17 horas em um supermercado na cidade de Cartagena. A ação reuniu a Polícia Nacional e as Forças Armadas do país latino-americano.
O sequestro teve início na manhã de terça-feira, 24, depois de uma tentativa frustrada de assalto a um carro-forte que transportava dinheiro de um shopping. Surpreendidos pela reação policial, os homens armados se refugiaram em uma unidade da rede Éxito, no bairro de La Castellana, e fizeram cerca de 30 pessoas reféns. Dez foram libertadas durante as negociações, enquanto aproximadamente 20 continuaram no estabelecimento até a intervenção.
Segundo o presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, um dos assaltantes foi morto durante a operação. O mandatário afirmou que autorizou a ação depois que os criminosos recusaram a possibilidade de rendição. “Foi dada a eles a oportunidade de se entregar e libertar os reféns. Eles ejeitaram essa oportunidade e agimos com firmeza”, declarou.
Após o resgate, o prefeito de Cartagena, Dumek Turbay, informou que todas as pessoas retiradas do estabelecimento estavam a salvo e passariam por avaliações de saúde antes de reencontrar os familiares.
O sequestro coincidiu com o 10º aniversário da assinatura do acordo de paz entre o Estado colombiano e as Farc, que levou a então guerrilha mais poderosa do continente a depor as armas. A data foi ofuscada por uma inusitada onda de violência, com atentados em diversos cantos do país.
De la Espriella também denunciou um ataque “terrorista” que deixou parte do sudoeste do país temporariamente sem energia elétrica. “Os atos criminosos constituem a resposta de grupos terroristas à ofensiva contundente que o Governo Nacional vem empreendendo para restabelecer a ordem e a segurança”, afirmou o presidente, um crítico ferrenho do acordo de paz.