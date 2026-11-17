A rede interna de comunicações da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês), utilizada para transmitir informações altamente sigilosas, sofreu uma interrupção nesta terça-feira, 17. A informação foi inicialmente divulgada pela CNN, que ouviu seis pessoas familiarizadas com o episódio. Em comunicado, a agência confirmou uma degradação temporária dos serviços durante uma manutenção de rotina programada, mas afirmou que suas principais capacidades operacionais não foram comprometidas.

O sistema, chamado NSA Net, permite que funcionários compartilhem informações classificadas e dados de inteligência em uma rede restrita. Segundo fontes ouvidas pela CNN, não há indícios de que a interrupção tenha sido provocada por um ataque cibernético. Enquanto avaliava a extensão do problema, a agência adotou um esquema escalonado de chegada dos funcionários às instalações.

Em posicionamento divulgado nesta terça-feira, a NSA afirmou que, embora alguns sistemas internos tenham sido afetados, suas capacidades essenciais para o cumprimento da missão permaneceram totalmente operacionais. A agência também declarou que continuava apta a defender a segurança nacional.

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Como a falha afeta a comunicação com Trump

A interrupção não deve afetar a capacidade do governo americano de transmitir informações urgentes de inteligência ao presidente Donald Trump. Segundo um funcionário atual e outro ex-integrante do governo ouvidos pela CNN, existem sistemas redundantes e redes alternativas que permitem manter a comunicação segura com o chefe da Casa Branca.

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Trump está nas Filipinas e deve seguir para a China nesta quarta-feira, 18, onde tem encontros previstos com o presidente chinês, Xi Jinping, e o russo, Vladimir Putin. O compartilhamento de informações entre os países que integram a aliança de inteligência Five Eyes — Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia — também não foi afetado, segundo fontes ouvidas pela emissora americana.

Além da interrupção na NSA, relatos publicados nas redes sociais nesta terça-feira apontaram que radares do Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos (NWS, na sigla em inglês) também teriam apresentado problemas. Até o momento, não há confirmação de que os episódios estejam relacionados.

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Sequência de falhas tecnológicas nos EUA

A ocorrência na NSA se soma a uma série de problemas técnicos que afetaram empresas e serviços essenciais nos Estados Unidos nas últimas semanas. Na sexta-feira, 13, uma falha nos sistemas de comunicação dos controladores de tráfego aéreo levou à suspensão de pousos e decolagens em aeroportos de todo o país por mais de quatro horas, provocando milhares de atrasos e cancelamentos.

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Na mesma semana, uma interrupção global nos serviços da Microsoft afetou empresas, governos e serviços de emergência em dezenas de países. Ferramentas como Outlook, Teams e Copilot ficaram inacessíveis para parte dos usuários.

Na segunda-feira, 16, milhares de clientes de grandes bancos americanos também relataram dificuldades para acessar suas contas pela internet. No mesmo dia, uma falha nos sistemas da United Airlines provocou atrasos em voos da companhia. A empresa informou posteriormente que o problema havia sido resolvido e que não havia indícios de ataque cibernético.

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Apesar da proximidade entre os episódios, não há evidências de que as falhas tenham uma origem comum. Não é a primeira vez que a NSA enfrenta uma interrupção de seus sistemas. Em 2000, uma pane técnica deixou os computadores da agência inoperantes por quase três dias e interrompeu o processamento de informações de inteligência em sua sede, em Fort Meade, no estado de Maryland.