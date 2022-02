Rede social de Donald Trump é lançada para o público

Dias antes do que estava previsto para o seu lançamento, a Truth Social, nova rede social do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, estreou na App Store – loja de aplicativos da Apple.

O aplicativo seria lançado só nesta segunda-feira, 21, mas já era possível encontrá-lo disponível para ser baixado no fim de semana, e foi atualizado no domingo depois de ter sido realizados “correções de bugs”.

De acordo com o site da rede, em breve ela estará disponível também na Google Play Store, para Androids.

Liderado pelo ex-deputado republicano Devin Nunes, o Trump Media & Technology Group (TMTG), a empresa por trás da Truth Social, se juntará a um portfólio crescente de empresas de tecnologia que estão se posicionando como “defensoras da liberdade de expressão”.

A Truth Social se descreve como “a plataforma de mídia social ‘Big Tent’ da América que incentiva uma conversa global aberta, livre e honesta sem discriminar a ideologia política”.

O app foi idealizado por uma das empresas de tecnologia de Trump, como uma alternativa às famosas redes sociais como Twitter, do qual o ex-presidente foi banido.

Em 15 de fevereiro, o filho de Trump, Donald Jr., postou no Twitter uma captura de tela da conta do pai na Truth Social, @realDonaldTrump, com um postagem dele dizendo: “Prepare-se! Seu presidente favorito verá você em breve!”

O novo app foi listado nas principais paradas de downloads na App Store na segunda-feira de manhã, à frente até do HBO Max e do TikTok.Vários.

No entanto, usuários que tentaram baixar o app relataram atrasos ou erros na configuração da conta.

No ano passado, mais de 60% dos republicanos disseram que planejavam usar a plataforma de Trump, de acordo com uma pesquisa da Morning Consult/Politico.