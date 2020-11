Recusa de Trump em iniciar transição pode comprometer combate à Covid-19

O principal infectologista dos Estados Unidos, Anthony Fauci, reconheceu no domingo 15 que a recusa do presidente Donald Trump em autorizar que a força-tarefa contra a Covid-19 da Casa Branca coopere com o time anunciado pelo presidente eleito, Joe Biden, pode comprometer a resposta do governo contra a pandemia de Covid-19.

Em entrevista à emissora americana CNN, Fauci disse que a “passar a informação a frente” é parte do interesse em proteger a saúde publica. O médico foi questionado sobre a postura de Trump em rejeitar o resultados das eleições.

Não é novidade que Trump resiste a cooperar com Biden. O presidente se considera vencedor do pleito, que segundo ele foi fraudado. No entanto, não conseguiu provar nenhuma de suas denúncias. O republicano proibiu que as agências federais cooperem com o time de transição de Biden, além de ter bloqueado canais diplomáticos do democrata com líderes de outros países.

Em meio ao caos pós-eleitoral, os Estados Unidos registraram recordes diários de novos casos de Covid-19, com mais de 200.000 exames positivos diários.

Atualmente, o país registra 11 milhões de diagnósticos positivos para a doença e 246.237 mortes, segundo a universidade Johns Hopkins. “É como passar um bastão durante uma corrida, você não quer parar”, disse Anthony Fauci. “É claro que estariamos melhor se pudéssemos trabalhar com eles”, afirmou.