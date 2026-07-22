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Recrutador de modelos ligado a Jeffrey Epstein é encontrado morto na França

Daniel Siad era investigado pela Justiça francesa devido a várias denúncias de mulheres, especialmente por estupro

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 10h07
Recrutador de modelos franco-argelino Daniel Siad, ligado ao financista Jeffrey Epstein.
Recrutador de modelos franco-argelino Daniel Siad, ligado ao financista Jeffrey Epstein. (Departamento de Justiça dos EUA/Divulgação)
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Um recrutador de modelos francês que durante mais de uma década apresentou jovens mulheres ao criminoso sexual Jeffrey Epstein foi encontrado morto em sua casa em Colombes, nos arredores de Paris, informou nesta quarta-feira, 22, o Ministério Público de Nanterre.

O franco-argelino Daniel Siad, de 69 anos, era investigado pela Justiça francesa devido a várias denúncias de mulheres, especialmente por estupro. Ele negava as acusações e afirmava que queria ser interrogado para apresentar sua versão dos fatos.

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“Uma investigação para apurar as causas da morte foi aberta na noite de segunda-feira após a descoberta de seu corpo em sua casa”, afirmou o Ministério Público de Nanterre sobre Siad.

Documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos mostram que Epstein pagou dezenas de milhares de dólares a Siad e revelam mensagens nas quais o francês enviava fotos e descrições de jovens mulheres. Em uma delas, de 2018, Siad informou que buscava uma “assistente jovem e bonita” para Epstein. Ao receber a fotografia de uma candidata descrita como educada e com potencial para trabalhar como modelo ou assistente, Epstein respondeu apenas: “Velha demais”.

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Segundo a emissora francesa BFMTV, o nome de Siad aparece mais de 2.000 vezes nos arquivos do Departamento de Justiça americano relacionados a Epstein.

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Mesmo depois da condenação de Epstein, Siad e outros profissionais do setor continuaram mantendo relações comerciais com o financista, convidando-o para eventos de moda e permitindo sua aproximação com empresas da área. O recrutador alegou anteriormente que acreditava que Epstein atuava como diretor de elenco da Victoria’s Secret e da agência MC2.

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