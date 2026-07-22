Recrutador de modelos ligado a Jeffrey Epstein é encontrado morto na França

Um recrutador de modelos francês que durante mais de uma década apresentou jovens mulheres ao criminoso sexual Jeffrey Epstein foi encontrado morto em sua casa em Colombes, nos arredores de Paris, informou nesta quarta-feira, 22, o Ministério Público de Nanterre.

O franco-argelino Daniel Siad, de 69 anos, era investigado pela Justiça francesa devido a várias denúncias de mulheres, especialmente por estupro. Ele negava as acusações e afirmava que queria ser interrogado para apresentar sua versão dos fatos.

Segundo a emissora francesa BFMTV, o nome de Siad aparece mais de 2.000 vezes nos arquivos do Departamento de Justiça americano relacionados a Epstein.

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Mesmo depois da condenação de Epstein, Siad e outros profissionais do setor continuaram mantendo relações comerciais com o financista, convidando-o para eventos de moda e permitindo sua aproximação com empresas da área. O recrutador alegou anteriormente que acreditava que Epstein atuava como diretor de elenco da Victoria’s Secret e da agência MC2.