Recorde de 13 milhões de chineses fazem vestibular ‘mais difícil do mundo’

Giro VEJA – sexta, 7 de junho

Gilmar suspende julgamento de Collor e MP do governo gera reação

O ministro do STF Gilmar Mendes pediu vista nesta sexta-feira, 7, e suspendeu um julgamento que pode terminar com a prisão do ex-presidente e ex-senador Fernando Collor. A análise do caso e a reação de parlamentares contra a MP enviada pelo governo federal para compensar a desoneração da folha de pagamentos são os destaques do Giro VEJA.