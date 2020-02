Recém-nascido é diagnosticado com coronavírus na China

As autoridades chinesas anunciaram nesta quarta-feira, 5, que um recém-nascido de Wuhan, epicentro da epidemia de coronavírus na China, foi diagnosticado com a doença 30 horas após o parto.

A emissora de televisão chinesa CCTV, citando fontes de dentro do hospital, disse que a mãe da criança foi diagnosticada com a doença pouco antes de dar à luz. O bebê está estável. Uma outra suspeita de coronavírus em uma criança recém-nascida foi descartada.

O bebê é a pessoa mais jovem infectada pelo vírus, que matou quase 500 vítimas desde seu surgimento no final do ano passado. A comissão nacional de saúde da China disse na terça-feira 4 que 80% das mortes registradas foram de pacientes com 60 anos ou mais.

Atualmente, segundo o governo chinês, 24.443 casos foram confirmados e outras 23.260 pessoas estão sob suspeita de contágio no país.

Publicidade

O vírus continua a se espalhar pela China e por outras nações, apesar dos esforços do governo. Ao redor do mundo, mais de 190 casos foram confirmados em 24 países, mas apenas nas Filipinas e em Hong Kong foram confirmadas mortes pela doença.