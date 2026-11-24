As Forças Armadas do Iêmen afirmaram nesta terça-feira, 24, que os rebeldes hutis, apoiados pelo Irã, estão a 60 quilômetros de Áden, sede do governo iemenita reconhecido internacionalmente, e “prontos para atacar”.

“Sim, as forças hutis estão a cerca de 60 km da cidade. Levamos essa ameaça muito a sério e estamos preparados para enfrentá-la”, declarou o porta-voz militar, coronel Majid al Nuzaili, durante uma coletiva de imprensa, acrescentando que as forças governamentais já adotaram medidas para defender Áden.

Áden tem sido alvo de sucessivos ataques dos hutis nas últimas semanas. Em 15 de outubro, uma ofensiva contra o palácio presidencial deixou quatro mortos, segundo fontes militares do governo. O grupo já havia tentado, sem sucesso, tomar o controle da cidade em 2015, no início da guerra civil. O governo reconhecido pela comunidade internacional estabeleceu sua sede em Áden após ser expulso da capital, Saná, pelos rebeldes, em 2014.

Continua após a publicidade

Mergulhado em uma guerra civil há mais de uma década, o Iêmen foi arrastado para o conflito entre os Estados Unidos e o Irã em julho deste ano, quando uma trégua entre os hutis e o governo apoiado pela Arábia Saudita foi rompida. Desde então, a retomada dos combates deixou mais de 1.600 mortos e obrigou outras 300 mil pessoas a abandonar suas casas, segundo o balanço mais recente das Nações Unidas.

Continua após a publicidade

Ataque em Riade

Também nesta terça, a coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, que apoia o governo iemenita no conflito contra os hutis, informou que o arranha-céu mais alto do distrito financeiro de Riade foi novamente atingido. Trata-se do edifício que abriga a sede do Fundo de Investimento Público (PIF, na sigla em inglês), fundo soberano saudita, já danificado na semana passada em um ataque dos rebeldes.

Continua após a publicidade

“Uma das torres do centro financeiro foi alvo de um ataque terrorista covarde. As autoridades competentes estão inspecionando o local”, afirmou o porta-voz da coalizão, Turki al-Maliki, em publicação na rede social X (ex-Twitter).

Com 385 metros de altura, a torre é a mais alta do centro financeiro Rei Abdullah, uma das principais vitrines do projeto de modernização e diversificação econômica da Arábia Saudita.