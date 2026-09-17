Rebeldes hutis divulgam imagens de suposto caça saudita abatido no Iêmen

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O grupo huti, apoiado pelo Irã, afirma ter abatido um caça F-15 da Arábia Saudita sobre o Iêmen. A declaração ocorre após Riad acusar os rebeldes de um ataque a Meca, negado pelos huthis. Um vídeo foi divulgado, mas não verificado. A possível perda da aeronave, que seria a segunda vez que um F-15 é derrubado por fogo hostil, intensifica a pressão sobre a infraestrutura de energia saudita e o mercado de petróleo, já afetado por ataques recentes a oleodutos.

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Rebeldes hutis do Iêmen, apoiados pelo Irã, divulgaram imagens de caça F-15 de fabricação americana pertencente à Arábia Saudita que teria sido abatido na quarta-feira, 16, quando voava sobre a província de Marib, no centro-oeste do Iêmen. A declaração ocorre após Riad acusar o grupo de lançar um drone direcionado à cidade sagrada de Meca.

Segundo os rebeldes, a aeronave realizava “operações hostis” quando foi atingida por um míssil terra-ar produzido localmente. Para corroborar a alegação, o grupo divulgou um vídeo que mostra um míssil atingindo uma aeronave, seguido por combatentes inspecionando destroços em uma área desértica. Nas imagens, os homens erguem a carcaça do avião e mostram o símbolo da bandeira da Arábia Saudita e o número de identificação 5539.

O vídeo não pôde ser verificado de forma independente pela imprensa, e o governo saudita não emitiu comentários oficiais sobre o caso até a última atualização desta reportagem. No entanto, Cedric Leighton, analista militar da emissora CNN e coronel reformado da Força Aérea dos Estados Unidos, afirmou que as marcações na cauda do F-15SA exibido são compatíveis com as dos caças operados pela Arábia Saudita.

Histórico militar

Se confirmada, a perda da aeronave representará apenas a segunda vez que um F-15 é abatido. O único registro anterior por ação inimiga ocorreu em abril, quando um F-15 Strike Eagle americano foi derrubado por forças iranianas no início da guerra provocada por ataques americanos e israelenses contra Teerã, em fevereiro.

O ataque resultou em uma operação de resgate que salvou a tripulação, mas causou a perda e destruição de outros aviões dos EUA retidos na ação.

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O modelo F-15SA utilizado pela Arábia Saudita é uma das versões mais recentes do caça bimotor, tendo como base o F-15E Strike Eagle, cuja estreia em combate ocorreu durante a Operação Tempestade no Deserto, em 1991. A Arábia Saudita recebeu sua última encomenda desses caças fabricados pela Boeing em dezembro de 2020.

Combates no Iêmen

A escalada no conflito entre a Arábia Saudita e os hutis ocorre poucos dias após o grupo conquistar novos pontos estratégicos no litoral do Iêmen, incluindo a ilha de Perim, na entrada do Mar Vermelho. As forças do grupo também mantêm o controle de grande parte da costa oeste do país, incluindo o Estreito de Bab El-Mandeb, uma importante rota de escoamento de petróleo, segundo integrantes do governo iemenita reconhecido internacionalmente ouvidos pela Reuters.

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Em resposta, as forças aéreas sauditas e iemenitas intensificaram os bombardeios contra posições hutis. Entre os alvos está a região do porto histórico de Mocha, no Mar Vermelho. Apesar da ofensiva, os rebeldes continuam controlando boa parte da faixa costeira.

Pressão sob o petróleo

A nova rodada de ataques aumenta a pressão sobre a infraestrutura de energia saudita. Na semana passada, um ataque deixou inoperante um trecho do oleoduto que atravessa o território do país entre o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. Riad atribuiu a ação a milícias apoiadas pelo Irã no Iraque.

Com cerca de 1.200 quilômetros de extensão, a estrutura foi construída justamente para permitir que a Arábia Saudita escoe petróleo até o Mar Vermelho sem depender do Estreito de Ormuz. Uma interrupção prolongada poderia retirar até 4% da oferta mundial de petróleo do mercado, segundo operadores ouvidos pela Reuters. O governo saudita ainda não informou quando o oleoduto voltará a funcionar.

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Os preços do petróleo chegaram a subir mais de 4% na segunda-feira, antes de fecharem o dia com alta de aproximadamente 1%. Nesta terça-feira, o barril do Brent chegou a superar os 108 dólares em meio às preocupações com a oferta global.