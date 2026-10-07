Rebeldes hutis atacam aeroporto no Iêmen em escalada de conflito civil

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Os rebeldes houthis atacaram o Aeroporto Internacional de Aden, no Iêmen, com mísseis e drones. O incidente causou o desvio de um voo e a remoção de aeronaves. Este ataque faz parte da escalada de confrontos entre os houthis (apoiados pelo Irã) e forças governamentais (apoiadas pela Arábia Saudita), gerando deslocamento e fome na região.

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Os rebeldes hutis lançaram mísseis balísticos e drones carregados de explosivos contra o Aeroporto Internacional de Aden, no sul do Iêmen, nesta quarta-feira, 7, em meio à intensificação dos confrontos entre o grupo apoiado pelo Irã e as forças do governo iemenita, que contam com o apoio da Arábia Saudita.

Segundo o Ministério dos Transportes do Iêmen, um dos mísseis caiu próximo à pista poucos minutos antes da chegada de um voo vindo do Cairo. O pouso foi cancelado e a aeronave foi desviada para Jeddah, na Arábia Saudita. Dois aviões que estavam na pista foram retirados da área diante do risco de novos ataques.

O aeroporto de Aden é a principal porta de entrada internacional para as regiões do país que permanecem fora do controle dos rebeldes.

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O outro estreito

O ataque ocorre em meio a uma série de avanços do grupo apoiado por Teerã na costa do Mar Vermelho e no Estreito de Bab el-Mandeb, uma das principais rotas do transporte de petróleo no mundo. A área ganhou importância adicional depois que o transporte de petróleo pelo Estreito de Ormuz foi prejudicado pela guerra.

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No início da semana, forças ligadas ao governo iemenita iniciaram uma contraofensiva para recuperar áreas estratégicas próximas a Bab el-Mandeb e à cidade de Mocha, que os hutis capturaram em setembro. Os confrontos também se intensificaram no distrito de Dhubab, que domina parte da passagem marítima.

Frente de batalha

Os combates fazem parte de uma nova frente da guerra no Oriente Médio, iniciada após a escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã.

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A violência já provocou o deslocamento de mais de 200 mil pessoas desde o início desta nova rodada de combates, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM). Os dois lados afirmam que centenas de pessoas morreram, embora não tenham apresentado balanços detalhados. De acordo com a ONU, três em cada quatro famílias enfrentam fome em algumas regiões do Iêmen.