Rebeldes hutis atacam aeroporto na Arábia Saudita e deixam três mortos

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Três pessoas morreram e várias ficaram feridas após dois ataques ao Aeroporto Internacional King Khalid, em Riade, Arábia Saudita. Os rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, reivindicaram a responsabilidade. O incidente faz parte de uma escalada de conflito no Oriente Médio, que já deslocou milhares e afetou rotas de petróleo.

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Três pessoas morreram e várias ficaram feridas após dois ataques ao Aeroporto Internacional King Khalid, em Riade, capital da Arábia Saudita, na quinta-feira 8. Os rebeldes hutis do Iêmen, apoiados pelo Irã, reivindicaram a responsabilidade pela ofensiva.

Segundo a Autoridade Geral de Aviação Civil da Arábia Saudita, o primeiro ataque ocorreu na tarde de quinta-feira e atingiu instalações do aeroporto, enquanto o segundo danificou aeronaves.

Nesta sexta-feira, 9, as autoridades sauditas confirmaram as mortes e informaram que as vítimas eram cidadãos do país. Entre os mortos está o capitão Hamoud Ali Alkalthami, cuja morte foi confirmada pela companhia aérea Saudia. A companhia informou ainda que um de seus aviões foi atingido e pegou fogo enquanto estava estacionado no aeroporto, sem passageiros a bordo.

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As companhias Air India e Lufthansa suspenderam seus voos para Riade após o ataque. Quase metade das partidas previstas no aeroporto também foram canceladas, de acordo com a empresa de análise aérea Cirium. As operações do aeroporto foram normalizadas às 18h de quinta-feira, no horário local.

Frente de batalha

O episódio representa o ataque mais letal registrado na Arábia Saudita desde que o país e as forças aliadas do governo iemenita lançaram, no último fim de semana, uma grande ofensiva militar contra os hutis no Iêmen. Os combates fazem parte de uma nova frente da guerra no Oriente Médio, iniciada após a escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã.

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Na quarta-feira, os hutis lançaram mísseis balísticos e drones carregados de explosivos contra o Aeroporto Internacional de Aden, no sul do Iêmen. Segundo o Ministério dos Transportes do Iêmen, um dos mísseis caiu próximo à pista poucos minutos antes da chegada de um voo vindo do Cairo.

A violência já provocou o deslocamento de mais de 200 mil pessoas desde o início desta nova rodada de combates, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM). Os dois lados afirmam que centenas de pessoas morreram, embora não tenham apresentado balanços detalhados. De acordo com a ONU, três em cada quatro famílias enfrentam fome em algumas regiões do Iêmen.

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O outro estreito

O ataque também ocorre em meio a uma série de avanços do grupo apoiado por Teerã na costa do Mar Vermelho e no Estreito de Bab el-Mandeb, uma das principais rotas do transporte de petróleo no mundo. A área ganhou importância adicional depois que o transporte de petróleo pelo Estreito de Ormuz foi prejudicado pela guerra.

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No início da semana, forças ligadas ao governo iemenita iniciaram uma contraofensiva para recuperar áreas estratégicas próximas a Bab el-Mandeb e à cidade de Mocha, que os hutis capturaram em setembro. Os confrontos também se intensificaram no distrito de Dhubab, que domina parte da passagem marítima.