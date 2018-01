Rapaz de 20 anos ganha R$ 1,45 bilhão em loteria dos EUA

Para muitos, os quase 307 milhões de reais da Mega-Sena da virada de 2017 pode ter parecido uma grande bolada, mas o que dizer sobre a possibilidade de ganhar sozinho um prêmio quase cinco vezes maior — cerca de 1,45 bilhão de reais? Pois isso aconteceu com Shane Missler, de apenas 20 anos de idade, segundo informou a Loteria do estado americano da Flórida na última sexta-feira.

O jovem morador de Port Richey, um subúrbio de Tampa, decidiu investir o dinheiro que ganhou com um cartão do tipo “raspadinha” em uma aposta da Mega Millions, um prêmio lotérico disponível em 44 estados americanos, além de Washington e das Ilhas Virgens americanas. Missler realizou a aposta em uma loja de conveniência 7-eleven sem sequer se dar ao trabalho de escolher os números — ele optou pela versão “aposta rápida”, na qual o próprio sistema seleciona aleatoriamente os cinco números principais, mais um número bônus. Para ganhar o valor máximo da loteria, os seis números precisam ser sorteados.

Missler disse ao jornal Tampa Bay Times ter “pressentido” que ele ganharia a aposta. O sorteio foi realizado no último dia 5, mas o americano só apresentou o cartão com os números vencedores à Loteria da Flórida na última sexta-feira.

Alguns minutos após descobrir que as dezenas sorteadas –28, 30, 39, 59, 70 e 10– eram as mesmas que estavam em sua aposta, o jovem postou a frase “Oh. My. God” (Ó.Meu.Deus, em português) em sua conta no Facebook. Ele imediatamente ligou para seu irmão para contar a novidade, mas esperou até a manhã seguinte, durante um café, para dar a boa notícia ao pai.

Missler, que até então trabalhava em uma companhia de checagem de dados pessoais para empresas de recrutamento, anunciou sua “aposentadoria” imediata. Em entrevista ao jornal americano, o rapaz afirmou que pretendia cuidar de sua família “mas se divertir um pouco ao longo do caminho e cimentar um caminho para o sucesso financeiro, a fim de poder deixar um legado de longo prazo, no futuro”.

“Se há uma coisa que aprendi nesse meu curto espaço de tempo na Terra é que aqueles que mantêm o pensamento positivo e seguem sendo verdadeiros consigo mesmos são recompensados”, ponderou.

Missler optou por receber o prêmio em uma parcela única equivalente a cerca de 902 milhões de reais — para receber o valor integral da loteria ele precisaria optar por receber parcelas menores ao longo de vários anos. Este é o quarto maior prêmio já sorteado pela Mega Millions em seus quinze anos de existência.

O rapaz disse que pretende usar parte do dinheiro “para fazer algum bem à humanidade”. Em postagem no Twitter na quinta-feira, Missler disse que “o poder do pensamento positivo não pode ser subestimado”, concluindo, no dia seguinte, através da rede social que “isso é apenas o começo”.