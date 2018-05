Rainha Elizabeth viaja de helicóptero para conhecer príncipe Louis

A rainha Elizabeth II viajou a Londres de helicóptero para conhecer o seu sexto bisneto, príncipe Louis, o quinto na linha sucessória ao trono britânico e membro mais recente da família real britânica.

O príncipe Louis, terceiro filho do príncipe William e da duquesa de Cambrigde, Kate Middleton, nasceu no dia 23 de abril. O nome do bebê só foi anunciado cinco dias depois nas redes sociais: Louis Arthur Charles, conhecido como Sua Alteza Real, o príncipe Louis de Cambridge.

Na terça-feira, a monarca de 92 anos chegou ao lar de William e Kate no Palácio de Kensington, em Londres, depois de partir do Castelo de Windsor, sua residência a oeste da capital. Seu marido, o príncipe Philip, de 96 anos, permaneceu em Windsor se recuperando de uma cirurgia no quadril.

Louis é o quinto na linha de sucessão ao trono. O primeiro é seu avô o príncipe Charles, seguido de seu pai e de seus dois irmãos George, de 4 anos, e Charlotte, que completa três anos nesta quarta-feira.

O nascimento do bebê real ocorreu poucas semanas antes do casamento do príncipe Harry, irmão de William, com Meghan Markle, que será realizado no dia 19 de maio em Windsor.

