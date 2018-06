Rainha Elizabeth passou por cirurgia sem divulgação prévia no mês passado

A rainha Elizabeth II, do Reino Unido, passou por uma cirurgia bem-sucedida para corrigir uma catarata no mês passado, informou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira 8.

“Posso confirmar que a rainha passou com sucesso por um curto e planejado procedimento para tratar uma catarata no mês passado”, disse um porta-voz do Palácio.

A agência de notícias Press Association disse que a monarca britânica, de 92 anos, que está no poder há mais de 66 anos, passou pela cirurgia, a operação mais comum realizada no Reino Unido, no hospital particular King Edward VII, em Londres.

A rainha não precisou cancelar nenhum compromisso oficial após o tratamento, disse uma fonte da realeza, embora em alguns eventos recentes tenha aparecido usando óculos escuros.

Mais cedo nesta sexta-feira, uma Elizabeth sorridente apareceu sem óculos durante evento na Abadia de Westminster, em Londres, ao lado de seu filho e herdeiro, o príncipe Charles.

A soberana reduziu nos últimos anos seus compromissos oficiais, e parece passar pouco a pouco essas obrigações ao príncipe Charles, de 69 anos.

O marido da rainha, o duque de Edimburgo, 96 anos, aposentou-se como consorte real em agosto de 2017, tendo participado em mais de 22.000 eventos públicos oficiais desde a coroação de sua esposa, em 1952. Ele não se retirou completamente da vida pública e continua acompanhando a rainha, quando deseja, em algumas aparições públicas.

(Com Reuters)