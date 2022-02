Rainha Elizabeth II testa positivo para Covid-19

A rainha do Reino Unido, Elizabeth II, testou positivo para a Covid-19, anunciou o Palácio de Buckingham na manhã deste domingo, 20. Segundo comunicado oficial, a monarca britânica, 95 anos, está com “sintomas leves parecidos com os de uma gripe”, mas deve manter as “tarefas leves” de sua agenda esta semana.

“Ela continuará a receber atendimento médico e seguirá os devidos protocolos”, diz a nota.

A rainha teve contato com seu filho mais velho e herdeiro do trono, príncipe Charles, que testou positivo para a Covid-19 no último dia 10. A duquesa da Cornualha, Camilla, mulher de Charles, também testou positivo.

A rainha comemorou em 6 de fevereiro o Jubileu de Platina, por seus 70 anos no trono britânico. A data foi usada por ela para prestar apoio a Charles e Camilla, e pedir que, no futuro, a nora seja chamada de rainha.

Em outubro do ano passado, Elizabeth II cancelou a participação em eventos públicos, como a COP-26, por recomendações médicas após passar uma noite no hospital.