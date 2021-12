Rainha Elizabeth homenageia falecido marido Philip em mensagem de Natal

Na tradicional mensagem de Natal dirigida aos súditos, a rainha Elizabeth II, do Reino Unido, compartilhou seus sentimentos em relação à perda do marido, Philip, morto em abril, aos 99 anos, com quem esteve casada por 73 anos. Ela abriu o discurso dizendo que a festividade natalina “pode ser difícil para aqueles que perderam seus entes queridos” e que, neste ano, ela entendia o porquê.

“Seu senso de serviço, curiosidade intelectual e capacidade de tirar a diversão de qualquer situação eram irreprimíveis”, disse a rainha sobre o marido. “Mas a vida, é claro, consiste em separações e em primeiros encontros. Por mais que eu e minha família sinta saudades dele, sei que ele gostaria que aproveitássemos o Natal”, declarou Elizabeth.

A rainha lembrou que a covid-19 está novamente à espreita, e afirmou que a pandemia mais uma vez impede celebrações da forma como as pessoas gostariam. Mas disse que as famílias valorizam as tradições natalinas, como “decorar árvores, dar e receber presentes e assistir um filme favorito que já se sabe o final”.

Elizabeth II estava com um vestido vermelho, entre uma foto dela com Philip tirada em 2017 e uma árvore de Natal quando gravou a mensagem. Por causa da pandemia, ela vem evitando aparições públicas.