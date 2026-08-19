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Rainha Camilla revela como foi guardar segredo sobre o câncer de Charles III

O monarca britânico divulgou o diagnóstico em 5 de fevereiro, e nunca revelou a natureza da doença

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 09h30 | Atualizado em 19 ago 2026, 09h36
O rei Charles III e a rainha Camilla em visita ao British Museum em 21 de abril de 2026.
O rei Charles III e a rainha Camilla em visita ao British Museum. 21/04/2026 -  (Ian Vogler - WPA Pool/Getty Images)
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Rainha Camilla revela como foi guardar segredo sobre o câncer de Charles III Priorizar nos meus resultados Google

A rainha Camilla contou que foi “bastante difícil” manter em segredo a doença do marido, o monarca britânico Charles III, antes do anúncio do seu câncer, em 2024, segundo uma entrevista divulgada nesta quarta-feira, 19.

Em uma breve gravação feita com a associação de apoio a pessoas com câncer Maggie’s, Camilla, de 79 anos, relembra os dias que antecederam a divulgação do diagnóstico do rei.

“Naquele momento ninguém podia dizer nada. Foi bastante difícil”, contou ela no vídeo, publicado no perfil oficial da família real britânica nas redes sociais. “Estive a ponto de dizer alguma coisa, mas senti que não era o momento”, acrescentou.

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A rainha recordou especialmente uma visita que fez em 31 de janeiro de 2024 a um centro da Maggie’s no Royal Free Hospital, em Londres. Na ocasião, Charles já havia recebido o diagnóstico, embora ainda não tivesse divulgado. O Palácio de Buckingham só anunciaria a notícia cinco dias depois, em 5 de fevereiro.

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“Eu estava com vontade de contar, mas, evidentemente, não podia”, explicou Camilla durante uma conversa com a diretora-geral da Maggie’s, Laura Lee, que elogiou a coragem da rainha.

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Suspense sobre a doença

O rei inglês, de 77 anos, continua tratando um câncer, cuja natureza nunca foi especificada. Em dezembro de 2025, ele anunciou que havia melhorado e o tratamento seria reduzido.

No vídeo, Camilla também falou sobre o comportamento do rei depois de receber o diagnóstico. “Nada o detinha. Ele simplesmente dizia: ‘Vou superar isso'”, contou.

Ela explicou que o anúncio da doença também lhe permitiu compreender melhor a situação dos familiares dos pacientes: “De repente, é o seu marido que recebe um diagnóstico e você tem que ajudá‑lo e tentar entender tudo”, observa.

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O câncer do rei foi anunciado um mês antes de se tornar público o da princesa Catherine, esposa de seu filho mais velho, William, herdeiro do trono. Em janeiro de 2025, ela anunciou que o seu câncer, cuja natureza também não foi especificada, estava em remissão.

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