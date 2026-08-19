Rainha Camilla revela como foi guardar segredo sobre o câncer de Charles III

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A rainha Camilla revelou que foi “bastante difícil” manter em segredo o diagnóstico de câncer do rei Charles III antes do anúncio oficial. Ela compartilhou a tensão de guardar a informação, especialmente durante compromissos públicos. Camilla também refletiu sobre a resiliência do rei e o impacto da doença na família, oferecendo uma perspectiva íntima.

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A rainha Camilla contou que foi “bastante difícil” manter em segredo a doença do marido, o monarca britânico Charles III, antes do anúncio do seu câncer, em 2024, segundo uma entrevista divulgada nesta quarta-feira, 19.

Em uma breve gravação feita com a associação de apoio a pessoas com câncer Maggie’s, Camilla, de 79 anos, relembra os dias que antecederam a divulgação do diagnóstico do rei.

“Naquele momento ninguém podia dizer nada. Foi bastante difícil”, contou ela no vídeo, publicado no perfil oficial da família real britânica nas redes sociais. “Estive a ponto de dizer alguma coisa, mas senti que não era o momento”, acrescentou.

“I remember coming to see a Maggie’s just after the King being diagnosed.” In a conversation with Dame Laura Lee DBE, CEO of Maggie’s, Her Majesty speaks for the first time about her emotional official visit to Maggie’s, days before The King’s cancer diagnosis was announced.… pic.twitter.com/IjkyUYAoW3 — The Royal Family (@RoyalFamily) August 19, 2026

A rainha recordou especialmente uma visita que fez em 31 de janeiro de 2024 a um centro da Maggie’s no Royal Free Hospital, em Londres. Na ocasião, Charles já havia recebido o diagnóstico, embora ainda não tivesse divulgado. O Palácio de Buckingham só anunciaria a notícia cinco dias depois, em 5 de fevereiro.

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“Eu estava com vontade de contar, mas, evidentemente, não podia”, explicou Camilla durante uma conversa com a diretora-geral da Maggie’s, Laura Lee, que elogiou a coragem da rainha.

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Suspense sobre a doença

O rei inglês, de 77 anos, continua tratando um câncer, cuja natureza nunca foi especificada. Em dezembro de 2025, ele anunciou que havia melhorado e o tratamento seria reduzido.

No vídeo, Camilla também falou sobre o comportamento do rei depois de receber o diagnóstico. “Nada o detinha. Ele simplesmente dizia: ‘Vou superar isso'”, contou.

Ela explicou que o anúncio da doença também lhe permitiu compreender melhor a situação dos familiares dos pacientes: “De repente, é o seu marido que recebe um diagnóstico e você tem que ajudá‑lo e tentar entender tudo”, observa.

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O câncer do rei foi anunciado um mês antes de se tornar público o da princesa Catherine, esposa de seu filho mais velho, William, herdeiro do trono. Em janeiro de 2025, ela anunciou que o seu câncer, cuja natureza também não foi especificada, estava em remissão.