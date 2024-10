Quinto voo de brasileiros repatriados deixa Líbano e chega em SP na segunda-feira

A quinta leva de brasileiros repatriados do Líbano deixou Beirute ao meio-dia deste domingo, 13, e deve pousar no aeroporto de Guarulhos na manhã de segunda-feira, 14. Há 220 passageiros, número que inclui dez crianças de colo, além de dois animais de estimação. De acordo com os ministérios das Relações Exteriores e da Defesa, que articulam juntos a Operação Raízes do Cedro, com esse voo 1.105 pessoas e treze animais de estimação já foram repatriados.

Os brasileiros estão a bordo de um avião modelo KC-30, da Força Aérea Brasileira, cujo voo fará uma escala em Lisboa. Antes de trazer os repatriados, essa mesma aeronave deixou uma carga de doações no Líbano, com 1.400 cestas básicas e 6.900 embalagens de remédios.

A guerra entre Israel e o Hamas escalou em direção ao Líbano em meados de setembro, quando o país governado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu intensificou a rotina de bombardeios ao vizinho em ofensivas ao grupo xiita Hezbollah. Apenas neste sábado, 12, treze pessoas foram mortas e 33 ficaram feridas após ataques de Israel às cidades de Maaysra e Barja, na província de Monte Líbano. Desde o começo da guerra, 2.255 libaneses morreram sob ataques israelenses e mais de 10.000 foram feridos.

De acordo com o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, há cerca de 20.000 brasileiros vivendo em Beirute ou áreas vizinhas — muitos com interesse em voltar ao país de origem. Segundo ele, a expectativa é de que a operação de repatriação no Líbano seja mais abrangente do que a que a pasta fez na Palestina, em 2023, que trouxe de volta 1.560 brasileiros.

A quarta leva de repatriados chegou em São Paulo neste sábado, com 211 passageiros. As listas de passageiros organizadas pelo governo priorizam o embarque de mulheres, crianças e idosos que desejem voltar ao Brasil.