Quem são os três brasileiros na disputa das eleições de meio de mandato nos EUA

Nascida em Ipatinga, em Minas Gerais, Priscila se mudou com os pais para os Estados Unidos aos 7 anos e cresceu em Framingham, cidade com expressiva presença brasileira. Em 2009, formou-se em Ciência Política pela Simmons University e presidiu o conselho escolar municipal antes de chegar à Câmara dos Representantes de Massachusetts, representando o 6º Distrito de Middlesex. Este ano, Priscila concorre à sua segunda reeleição.



A brasileira defende mais recursos para as escolas e apoio a estudantes imigrantes e de baixa renda, além da ampliação do acesso à saúde mental e aos direitos reprodutivos. A parlamentar também relata um aumento da discriminação contra estrangeiros desde a volta de Donald Trump à Casa Branca, embora diga ter sido bem recebida nos espaços políticos em que atuou.

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Rita Mendes

Na cidade de Brockton, em Massachusetts, Rita construiu sua carreira no Direito e na política local antes de assumir, em janeiro de 2023, uma cadeira na Câmara estadual. Natural de Conselheiro Pena, Minas Gerais, ela chegou aos Estados Unidos aos 12 anos, segundo sua biografia oficial, e hoje representa o 11º Distrito de Plymouth na Câmara dos Representantes de Massachusetts. Como o Partido Republicano não indicou um candidato para concorrer com ela pelo cargo, a brasileira disputa sua reeleição sem concorrentes.

Advogada, corretora de imóveis e ex-integrante do Conselho Municipal de Brockton, Rita concentra suas propostas no acesso aos serviços públicos e no apoio a famílias de baixa renda. A brasileira defende, entre outras medidas, reduzir a burocracia, ampliar a capacitação de trabalhadores que ainda não dominam o inglês e fortalecer a rede de assistência a crianças e famílias em situação de vulnerabilidade.