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Quem são os três brasileiros na disputa das eleições de meio de mandato nos EUA

Os democratas Felipe Sousa-Lazaballet, Priscila Sousa e Rita Mendes concorrem a cadeiras nos Legislativos da Flórida e de Massachusetts

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 12h19
Três pessoas sorrindo em montagem: um homem de óculos e terno azul com gravata verde, uma mulher de camisa da seleção brasileira e saia vermelha, e uma mulher de camiseta roxa segurando uma placa de protesto
Felipe Sousa-Lazaballet, Priscila Sousa e Rita Mendes. (Redes sociais/Reprodução)
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Os eleitores dos Estados Unidos vão às urnas nesta terça-feira, 3, para definir o controle do Congresso em uma eleição de meio de mandato que testa a força política de Donald Trump. Três brasileiros, todos integrantes do Partido Democrata, são candidatos no pleito.

Com maioria na Câmara dos Deputados e no Senado, os republicanos tentam preservar o apoio parlamentar ao presidente, enquanto os democratas buscam recuperar espaço para conter sua agenda. Estão em disputa todas as 435 cadeiras da Câmara e 35 das 100 vagas do Senado.

+ Americanos vão às urnas hoje em eleição que põe governo Trump à prova

Os brasileiros, no entanto, não estão competindo por uma vaga nacional no Senado ou na Câmara dos Representantes, mas concorrem nas eleições regionais da Flórida e de Massachusetts. Veja quem são:

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Felipe Sousa-Lazaballet

Felipe Sousa-Lazaballet, de 40 anos.
Felipe Sousa-Lazaballet, de 40 anos. (Redes sociais/Reprodução)

Criado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Felipe, de 40 anos, foi levado pela irmã mais velha para os Estados Unidos aos 14. Filho de uma empregada doméstica que criava os filhos sozinha, ele encontrou na própria experiência de imigração a motivação para entrar na política.

O brasileiro disputa uma vaga na Câmara dos Representantes da Flórida e poderá se tornar o primeiro ex-beneficiário do DACA —programa criado durante o governo de Barack Obama que oferece proteção temporária contra deportação e autorização de trabalho a determinados imigrantes que chegaram ao país ainda jovens — a integrar o Legislativo estadual americano. Felipe chegou a ser imigrante ilegal durante um tempo, mas se naturalizou americano em 2021.

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O candidato também atuou em organizações de defesa dos imigrantes e da comunidade LGBTQIA+ e trabalhou durante cinco anos na administração do prefeito de Orlando, Buddy Dyer. Moradia acessível, financiamento das escolas públicas e acesso à saúde estão entre suas prioridades.

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Priscila Sousa

A brasileira Priscila Sousa, de 38 anos.
A brasileira Priscila Sousa, de 38 anos. (Redes sociais/Reprodução)
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Nascida em Ipatinga, em Minas Gerais, Priscila se mudou com os pais para os Estados Unidos aos 7 anos e cresceu em Framingham, cidade com expressiva presença brasileira. Em 2009, formou-se em Ciência Política pela Simmons University e presidiu o conselho escolar municipal antes de chegar à Câmara dos Representantes de Massachusetts, representando o 6º Distrito de Middlesex. Este ano, Priscila concorre à sua segunda reeleição.

A brasileira defende mais recursos para as escolas e apoio a estudantes imigrantes e de baixa renda, além da ampliação do acesso à saúde mental e aos direitos reprodutivos. A parlamentar também relata um aumento da discriminação contra estrangeiros desde a volta de Donald Trump à Casa Branca, embora diga ter sido bem recebida nos espaços políticos em que atuou.

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Rita Mendes

RIta Mendes, de 42 anos.
RIta Mendes, de 42 anos. (Facebook/Reprodução)

Na cidade de Brockton, em Massachusetts, Rita construiu sua carreira no Direito e na política local antes de assumir, em janeiro de 2023, uma cadeira na Câmara estadual. Natural de Conselheiro Pena, Minas Gerais, ela chegou aos Estados Unidos aos 12 anos, segundo sua biografia oficial, e hoje representa o 11º Distrito de Plymouth na Câmara dos Representantes de Massachusetts. Como o Partido Republicano não indicou um candidato para concorrer com ela pelo cargo, a brasileira disputa sua reeleição sem concorrentes.

Advogada, corretora de imóveis e ex-integrante do Conselho Municipal de Brockton, Rita concentra suas propostas no acesso aos serviços públicos e no apoio a famílias de baixa renda. A brasileira defende, entre outras medidas, reduzir a burocracia, ampliar a capacitação de trabalhadores que ainda não dominam o inglês e fortalecer a rede de assistência a crianças e famílias em situação de vulnerabilidade.

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