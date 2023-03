Quem está na enorme comitiva que vai acompanhar Lula à China

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirmou nesta sexta-feira, 17, as datas da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China. Ele estará no país asiático entre os dias 26 e 31 de março e se encontrará com o presidente Xi Jinping.

Além de ministros e empresários, a gigante comitiva brasileira deve contar com ao menos 20 deputados e 7 senadores, à medida que a China é, desde 2009, o maior parceiro comercial do Brasil e uma das principais origens de investimentos em território brasileiro. Em 2022, a corrente de comércio atingiu recorde de US$ 150,5 bilhões.

+ Lula marca data para viagem à China, onde se reunirá com Xi

Segundo o Itamaraty também estão previstas reuniões do presidente brasileiro com o premiê chinês, Li Qiang, e com o presidente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji.

“Serão tratados temas da ampla pauta bilateral, incluindo comércio, investimentos, reindustrialização, transição energética, mudança climática e paz e segurança mundial. Em Xangai, o presidente Lula visitará a sede do Novo Banco de Desenvolvimento”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores em nota.

Veja abaixo os senadores e deputados federais que irão compor a comitiva.

Senadores

Senador Rodrigo Pacheco – PSD/MG – Presidente do Senado Federal

Senador Renan Calheiros – MDB/AL – Presidente da Comissão Relações Exteriores

Senador Jaques Wagner – PT/BA

Senadora Jussara Lima – PSD/PI

Senadora Eliziane Gama – PSD/MA

Senador Randolfe Rodrigues – REDE/AP – Líder do Governo no Congresso

Senador Vanderlan Cardoso – PSD/GO – Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos

Deputados

Artur Lira – PP/AL – Presidente da Câmara dos Deputados

Fausto Pinato – PP/SP – Presidente da Frente Parlamentar Brasil/China

Carlos Zarattini – PT/SP – Vice-Presidente da Frente Parlamentar Brasil/China

Continua após a publicidade

Vander Loubet – PT/MS – Vice-Presidente da Frente Parlamentar Brasil/China

Luiz Fernando Faria – PSD/MG – Vice-Presidente da Frente Parlamentar Brasil/China

Gutemberg Reis – MDB/RJ – Vice-Presidente da Frente Parlamentar Brasil/China

Zeca Dirceu – PT/PR – Líder do PT na Câmara dos Deputados

Daniel Almeida – PCdoB/BA – Vice-Líder do Governo no Congresso Nacional

Eduardo da Fonte – PP/PE

Júlio César – PSD/PI

Paulo Alexandre Barbosa – PSDB/SP

Isnaldo Bulhões Jr. – MDB/AL – Líder do MDB

José Guimarães – Líder do Governo na Câmara

Alex Manente – Líder do Cidadania

André Figueiredo – Líder do PDT

Fábio Macedo – Líder do Podemos

Fred Costa – Líder do Patriota

Jandira Feghali – Líder do PCdoB

Luís Tibé – Líder do Avante

Túlio Gadêlha – Representante da Rede