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Mundo

Quem era Eliana Moreno, repórter que morreu em queda de helicóptero

Acidente aconteceu durante reportagem

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 17h34
Mulher de cabelos castanhos e lábios vermelhos sorri, usando fones de ouvido de piloto dentro de um helicóptero, com a cidade de Los Angeles ao fundo
Eliana Moreno (Instagram/Reprodução)
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Quem era Eliana Moreno, repórter que morreu em queda de helicóptero Priorizar nos meus resultados Google

A repórter Eliana Moreno, de 38 anos, morreu na noite de terça-feira, 15, após a queda de um helicóptero em Los Angeles, nos Estados Unidos. A jornalista estava a bordo da aeronave da NBC4, que fazia imagens de um acidente de trânsito no bairro de Chatsworth. O piloto George Marciniw e uma pessoa que estava em solo também morreram.

Nascida no condado de Orange, na Califórnia, Eliana era formada em Jornalismo Televisivo e Ciência Política pela Chapman University, onde concluiu os estudos em 2010. No mesmo ano, ingressou na Angel City Air, empresa responsável pelo NewsChopper4, e passou a atuar em coberturas jornalísticas aéreas.

Ao longo da carreira, a profissional, apelidada de “Eli in the Heli” trabalhou em emissoras do sul da Califórnia e se tornou conhecida pelas reportagens feitas de helicóptero para a NBC Los Angeles e a Telemundo 52. Ela e o piloto George Marciniw trabalhavam juntos nas coberturas das duas emissoras desde 2023.

A aeronave caiu enquanto acompanhava um acidente envolvendo um ônibus e um veículo SUV. A queda aconteceu em uma área comercial de Chatsworth, pouco antes das 19h, no horário local, e provocou um incêndio. Além das três mortes, outras pessoas ficaram feridas. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

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A morte de Eliana foi anunciada ao vivo pela âncora Colleen Williams, da NBC4. A emissora e a Telemundo 52 lamentaram a perda da profissional, que dedicou anos à cobertura de acontecimentos em tempo real na região de Los Angeles.

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TAGS:
Acidente
Estados Unidos
Gente
Morte
Televisão
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