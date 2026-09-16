Quem era Eliana Moreno, repórter que morreu em queda de helicóptero
Acidente aconteceu durante reportagem
A repórter Eliana Moreno, de 38 anos, morreu na noite de terça-feira, 15, após a queda de um helicóptero em Los Angeles, nos Estados Unidos. A jornalista estava a bordo da aeronave da NBC4, que fazia imagens de um acidente de trânsito no bairro de Chatsworth. O piloto George Marciniw e uma pessoa que estava em solo também morreram.
Nascida no condado de Orange, na Califórnia, Eliana era formada em Jornalismo Televisivo e Ciência Política pela Chapman University, onde concluiu os estudos em 2010. No mesmo ano, ingressou na Angel City Air, empresa responsável pelo NewsChopper4, e passou a atuar em coberturas jornalísticas aéreas.
Ao longo da carreira, a profissional, apelidada de “Eli in the Heli” trabalhou em emissoras do sul da Califórnia e se tornou conhecida pelas reportagens feitas de helicóptero para a NBC Los Angeles e a Telemundo 52. Ela e o piloto George Marciniw trabalhavam juntos nas coberturas das duas emissoras desde 2023.
A aeronave caiu enquanto acompanhava um acidente envolvendo um ônibus e um veículo SUV. A queda aconteceu em uma área comercial de Chatsworth, pouco antes das 19h, no horário local, e provocou um incêndio. Além das três mortes, outras pessoas ficaram feridas. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.
A morte de Eliana foi anunciada ao vivo pela âncora Colleen Williams, da NBC4. A emissora e a Telemundo 52 lamentaram a perda da profissional, que dedicou anos à cobertura de acontecimentos em tempo real na região de Los Angeles.
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