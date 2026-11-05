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Quem é Pedro Alliana, vice que deve assumir a Presidência do Paraguai após renúncia de Peña

Político de 52 anos também foi alvo de pedido de impeachment, rejeitado pelo Congresso, em meio à crise bancária no país

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 14h30 | Atualizado em 5 nov 2026, 15h04
Dois homens de terno e gravata vermelha, um de terno preto e outro azul-marinho, conversam em um evento formal com arranjo floral ao fundo
Santiago Peña (à esquerda) e Pedro Alliana durante a cerimônia de proclamação como presidente e vice-presidente eleitos do Paraguai, em Assunção, em 30 de maio de 2023 (Arquivo/AFP)
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O vice-presidente do Paraguai, Pedro Alliana, deve assumir a Presidência do país após a renúncia de Santiago Peña, anunciada nesta quinta-feira, 5, em meio à crise política desencadeada pelo colapso do banco digital Ueno. O pedido de impeachment apresentado contra Alliana foi rejeitado pelo Congresso, abrindo caminho para que ele suceda o antigo companheiro de chapa.

Aos 52 anos, Alliana é integrante do Partido Colorado (Associação Nacional Republicana), legenda historicamente dominante na política paraguaia e a mesma de Peña. Natural de Pilar, no departamento de Ñeembucú, ele é casado e pai de quatro filhos.

Antes de ingressar na política, trabalhou no comércio e chegou a integrar a seleção paraguaia de basquete, participando de competições nacionais. É formado em Relações Internacionais pela Universidade San Sebastián.

A Constituição do Paraguai prevê que Alliana assuma o governo em caso de renúncia do presidente. Com a saída de Peña, ele deverá completar o mandato iniciado em 2023, que se estende até agosto de 2028.

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Trajetória política

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Alliana construiu sua carreira dentro do Partido Colorado. Foi governador de Ñeembucú entre 2008 e 2012 e deputado nacional por dois mandatos consecutivos, de 2013 a 2023. Na Câmara, liderou a bancada colorada entre 2015 e 2023 e também chegou à presidência da Casa.

A proximidade com a cúpula da legenda contribuiu para sua projeção nacional. Em 2023, integrou a chapa de Santiago Peña, eleita para comandar o país por cinco anos. Os dois tomaram posse em 15 de agosto daquele ano, após a vitória do Partido Colorado nas eleições presidenciais.

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A trajetória de Alliana também está ligada a Horacio Cartes, ex-presidente do Paraguai e uma das principais lideranças da legenda. Em abril de 2026, o vice anunciou sua pré-candidatura à Presidência nas eleições de 2028, com apoio declarado tanto de Peña quanto de Cartes, que preside o Partido Colorado.

Alliana já se preparava para disputar o comando do país. A crise que levou à renúncia de Peña, porém, antecipou sua chegada ao posto.

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Crise bancária

A turbulência começou após o Banco Central do Paraguai intervir no Ueno Bank, instituição do Grupo Vázquez, diante de problemas de solvência e da insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações. Segundo as investigações, a situação estaria relacionada, entre outros fatores, a empréstimos concedidos a empresas ligadas ao próprio grupo controlador.

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O banco, que atendia cerca de 3 milhões de clientes e administrava aproximadamente 850 milhões de dólares em recursos públicos, incluindo depósitos de fundos previdenciários, teve suas operações suspensas. A medida deixou correntistas sem acesso imediato ao dinheiro e provocou protestos em Assunção, capital do país. O governo anunciou que parte dos depósitos seria devolvida por meio do Fundo de Garantia de Depósitos.

A crise também atingiu diretamente o Executivo por causa da ligação anterior de Peña com o grupo controlador da instituição. O presidente havia sido acionista da holding até março de 2025. Parlamentares da oposição o acusaram de conflito de interesses, de favorecer o banco por meio de decisões regulatórias e de concentrar recursos previdenciários na instituição. Também questionaram a atuação do Banco Central diante dos problemas financeiros. As suspeitas são investigadas pelas autoridades paraguaias.

A dimensão do caso aumentou com a abertura de investigações criminais contra pessoas ligadas ao banco. A Procuradoria acusou formalmente 27 envolvidos, e a Justiça determinou o bloqueio de bens de investigados. O presidente do Banco Central, Carlos Carvallo, também renunciou ao cargo após a intervenção na instituição.

Isolamento político e impeachment

A pressão sobre Peña deixou de partir apenas da oposição. O presidente perdeu o apoio de aliados importantes dentro do próprio Partido Colorado, entre eles Horacio Cartes. O presidente da Câmara dos Deputados, Basilio Núñez, também se afastou do mandatário.

Na quarta-feira, 4, deputados da oposição apresentaram um pedido de impeachment contra Peña e Alliana. A iniciativa acusava os dois de responsabilidade política pela crise bancária e apontava supostas irregularidades na condução do caso. Na manhã desta quinta-feira, 5, a Câmara iniciou uma sessão extraordinária para discutir o afastamento do presidente.

Antes que a tramitação avançasse, Peña anunciou sua renúncia em um vídeo publicado nas redes sociais. Minutos depois, a Câmara aprovou por unanimidade, com 78 votos, o impeachment do presidente. A decisão ainda precisaria ser analisada pelo Senado, enquanto o Congresso também deveria apreciar o pedido de renúncia.

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