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Quem é o ‘rei do Norte’, favorito para substituir Starmer como primeiro-ministro do Reino Unido

Andy Burnham, o popular ex-prefeito da Grande Manchester, está a um passo de liderar o país após a renúncia desta segunda-feira, 22

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 09h18 | Atualizado em 22 jun 2026, 12h07
Homem de óculos e cardigan preto sorri com os braços abertos, em meio a uma multidão animada segurando cartazes cor-de-rosa com VOTE ANDY VOTE HOPE e uma faixa com o rosto de um homem de óculos ASHTON IN MAKERFIELD, ENGLAND - JUNE 18: Greater Manchester Mayor and Labour Party candidate Andy Burnham greets supporters at the Labour campaign HQ at Stubshaw Cross Community and Sports Club on June 18, 2026 in Ashton-in-Makerfield, England. Local plumber and Councillor Robert Kenyon for Reform UK and Greater Manchester Mayor Andy Burnham for the Labour Party are the two main contesters in the Makerfield by-election being held today. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)
prefeito da Grande Manchester e candidato do Partido Trabalhista, Andy Burnham, cumprimenta apoiadores na sede da campanha trabalhista no Stubshaw Cross Community and Sports Club. 18/06/2026 - (Christopher Furlong/Getty Images)
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Ex-prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham está a um passo de tornar-se primeiro-ministro do Reino Unido após Keir Starmer anunciar sua renúncia na manhã desta segunda-feira, 22. Embora a transição de poder ainda não tenha sido oficialmente anunciada, o popular político de 56 anos é o favorito para receber a chancela do Partido Trabalhista para estabelecer-se como novo líder da legenda que governa o país desde julho de 2024 — e, portanto, como premiê.

Há poucos dias, Burnham venceu uma eleição suplementar em Makerfield, no noroeste da Inglaterra, e deve tomar posse como membro do Parlamento britânico ainda nesta segunda, pré-requisito para que pudesse reclamar a liderança do Partido Trabalhista.

Mais que isso: no pleito local, ele derrotou de forma contundente o candidato do Reform UK, o partido de extrema direita que um mês antes havia atropelado os trabalhistas em votações locais na Inglaterra, Escócia e País de Gales. Isso fortaleceu o argumento de seus aliados, que defendem que somente ele pode estancar o declínio eleitoral de sua sigla, que já vinha perdendo votos para os rivais radicais nas últimas pesquisas.

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Quem é o “rei do Norte”?

Nos últimos anos, Burnham se tornou discretamente um dos políticos mais populares do país. Após servir como deputado por 16 anos nos governos de Tony Blair e Gordon Brown – período em que ascendeu ao cargo de ministro da Saúde e concorreu duas vezes, sem sucesso, à liderança do Partido Trabalhista – ele deixou Westminster para assumir o novo cargo de prefeito de Manchester.

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Um bom comunicador, considerado carismático e instintivo, conseguiu preservar sua popularidade mesmo com a turbulência em sua sigla. Na chefia de Manchester desde 2017, se manteve à margem das disputas internas que consumiram o Partido Trabalhista durante e e no período após a liderança de Jeremy Corbyn, que representava a ala mais à esquerda da legenda.

Por ter sido reeleito três vezes prefeito de Manchester, Burnham ganhou o carinhoso apelido de “rei do Norte”. Durante seu mandato, a economia da cidade cresceu exponencialmente e ele supervisionou melhorias em sua rede de transporte público, além de lançar um importante programa de construção de moradias. Outras promessas emblemáticas, porém, como a ambiciosa meta de acabar com a situação de moradores de rua em Manchester até 2020, não foram cumpridas.

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Hoje, Burnham é associado à esquerda moderada do Partido Trabalhista, segundo analistas — um pouco mais à esquerda do que Starmer, mas mais à direita do que Corbyn. Sua posição pode ser sintetizada no conceito de “mancheserismo”, termo que se refere ao seu período como prefeito de Manchester: uma espécie de socialismo favorável aos negócios, com controle público dos serviços essenciais em reversão da tendência de privatização, e uma cultura pró-empreendedorismo em termos que beneficiam diretamente a classe trabalhadora.

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