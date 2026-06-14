Quem é o professor do Impa preso a pedido da Rússia na Armênia
Mikhail Verbitskiy foi detido no Aeroporto Internacional de Zvartnots devido a 'uma lista de procurados da Rússia sob alegações de natureza política'
O professor Mikhail Verbitskiy foi preso na Armênia a pedido da Rússia, informou o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), localizado no Rio de Janeiro, neste sábado, 13. Segundo o Impa, ele foi detido no Aeroporto Internacional de Zvartnots, em Yerevan, na última quinta-feira, 11, devido a “uma lista de procurados da Rússia sob alegações de natureza política”.
“Mikhail Verbitskiy, pesquisador de renome internacional com contribuições fundamentais para a geometria complexa e variedades hiperkähler, faz parte do corpo docente do IMPA desde 2017. O professor desempenha no Brasil papel vital na formação de novos cientistas e no avanço da pesquisa matemática de excelência”, afirmou a nota.
O instituto solicitou às autoridades armênias “que procedam com sua liberação imediata, permitindo seu retorno seguro ao Brasil para a continuidade de suas atividades acadêmicas” e reiterou o comprometimento com “o livre exercício do pensamento e a segurança de seus pesquisadores são pilares inegociáveis para o progresso da ciência global”.
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Em declaração separada, a Sociedade Brasileira de Matemática também demonstrou “profunda preocupação” com a prisão de Verbitskiy, considerado “uma das mais importantes lideranças científicas de sua área”. A entidade reconheceu, ainda, “a relevância científica e acadêmica do professor Verbitsky” e disse que permanecerá “atenta aos desdobramentos do caso, na expectativa de que ele possa retomar em segurança suas atividades de pesquisa, ensino e colaboração científica”.
O russo tem doutorado em matemática pela Universidade Harvard, cuja tese “Cohomologia de variedades hiperkähler” foi produzida em colaboração com o professor soviético David Kazhdan, referência mundial em teoria da representação. Ele passou quase sete anos nos Estados Unidos, onde trabalhou no Instituto de Estudos Avançados (IAS) em Princeton.
Verbitskiy chegou ao Brasil em 2011, quando passou no programa de bolsas acadêmicas da FAPESP para colaborar com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo. Em 2017, foi aprovado para integrar o corpo docente do Impa e, desde então, pesquisa sobre geometria simplética, geometria de estruturas hiperkähler, variedades kähler e quatérnios.