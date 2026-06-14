Quem é o professor do Impa preso a pedido da Rússia na Armênia

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O professor Mikhail Verbitskiy, do Impa, foi preso na Armênia a pedido da Rússia por “alegações de natureza política”. O Impa e a Sociedade Brasileira de Matemática expressaram profunda preocupação e pedem a liberação imediata do pesquisador de renome internacional, que atua no Brasil desde 2011, contribuindo para a ciência.

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O professor Mikhail Verbitskiy foi preso na Armênia a pedido da Rússia, informou o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), localizado no Rio de Janeiro, neste sábado, 13. Segundo o Impa, ele foi detido no Aeroporto Internacional de Zvartnots, em Yerevan, na última quinta-feira, 11, devido a “uma lista de procurados da Rússia sob alegações de natureza política”.

“Mikhail Verbitskiy, pesquisador de renome internacional com contribuições fundamentais para a geometria complexa e variedades hiperkähler, faz parte do corpo docente do IMPA desde 2017. O professor desempenha no Brasil papel vital na formação de novos cientistas e no avanço da pesquisa matemática de excelência”, afirmou a nota.

O instituto solicitou às autoridades armênias “que procedam com sua liberação imediata, permitindo seu retorno seguro ao Brasil para a continuidade de suas atividades acadêmicas” e reiterou o comprometimento com “o livre exercício do pensamento e a segurança de seus pesquisadores são pilares inegociáveis para o progresso da ciência global”.

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Em declaração separada, a Sociedade Brasileira de Matemática também demonstrou “profunda preocupação” com a prisão de Verbitskiy, considerado “uma das mais importantes lideranças científicas de sua área”. A entidade reconheceu, ainda, “a relevância científica e acadêmica do professor Verbitsky” e disse que permanecerá “atenta aos desdobramentos do caso, na expectativa de que ele possa retomar em segurança suas atividades de pesquisa, ensino e colaboração científica”.

O russo tem doutorado em matemática pela Universidade Harvard, cuja tese “Cohomologia de variedades hiperkähler” foi produzida em colaboração com o professor soviético David Kazhdan, referência mundial em teoria da representação. Ele passou quase sete anos nos Estados Unidos, onde trabalhou no Instituto de Estudos Avançados (IAS) em Princeton.

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Verbitskiy chegou ao Brasil em 2011, quando passou no programa de bolsas acadêmicas da FAPESP para colaborar com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo. Em 2017, foi aprovado para integrar o corpo docente do Impa e, desde então, pesquisa sobre geometria simplética, geometria de estruturas hiperkähler, variedades kähler e quatérnios.