Quem é o príncipe alemão acusado de planejar golpe para derrubar o governo

O príncipe Heinrich XIII de Reuss, descendente de uma família nobre de 700 anos, que já reinou um pequeno estado no leste da Alemanha, foi acusado na quarta-feira 7 de ser um dos líderes de um grupo que conspirava para derrubar o governo alemão.

O suspeito trabalha como corretor de alto nível e tem um site profissional chamado Heinrich XIII Prinz Reuss, que oferece “coordenação de interesses comerciais”. Ele foi preso em Frankfurt, cidade localizada na região central do país, onde tem um apartamento e escritórios em uma bairro luxuoso.

Em janeiro de 2019, Henrinch emitiu opiniões claramente antissemitas quando deu uma palestra no WorldWebForum em Zurique, na Suíça, intitulada “Experimente a ascensão e queda da elite de sangue azul”.

No discurso de 15 minutos, ele protestou contra a família Rothschild e afirmou que a Primeira Guerra Mundial foi imposta ao kaiser alemão por interesses financeiros internacionais e que a Alemanha democrática moderna era apenas uma ilusão.

Uma cidadã russa identificada como Vitalia B., que, segundo os meios de comunicação alemães, era a parceira do príncipe, e um homem identificado como Norbert G. também foram presos perto da casa ancestral do príncipe. Os policiais também invadiram o castelo de Heinrich, onde os conspiradores ocasionalmente se encontravam. Segundo relatos da mídia alemã, o príncipe financiou algumas das atividades do grupo.

Depois que o Heinrich se reuniu publicamente com um prefeito local que era conhecido por ser simpático ao movimento Reichsbürger, um grupo de extrema direita que nega a legitimidade do Estado alemão moderno, sua família se distanciou dele, diz a emissora pública alemã MDR. O prefeito foi afastado do cargo após agredir um jornalista.

“Receio que ele agora seja um teórico da conspiração, um velho confuso”, disse outro Heinrich, o XIV, que fala pela Casa de Reuss, à emissora alemã. Além disso, afirmou que o parente já havia rompido todos os laços com o família há mais de uma década.

A Casa de Reuss reinou até 1918 em um principado em torno de Gera, na atual Turíngia, que foi incorporado ao Império Alemão. No entanto, na Alemanha moderna, os herdeiros não têm posição legal especial e seus títulos não têm peso formal, mas às vezes ainda são usados como partes de seus nomes.

Na Alemanha, as autoridades só apresentam ao público as iniciais dos sobrenomes dos suspeitos, devido a lei de privacidade do país. No entanto, o nome e fotos reveladas de “Heinrich XIII P. R.” deixaram sua identidade clara.