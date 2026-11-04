Quem é o primeiro governador negro da Flórida, aliado de Donald Trump

Em sentido contrário à “onda azul” democrata que marcou as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos nesta terça-feira, 3, a Flórida elegeu o republicano Byron Donalds, aliado do presidente Donald Trump, para o governo estadual. Ele derrotou o democrata David Jolly e será o primeiro governador negro da história do estado. Donalds assumirá o cargo em janeiro de 2027, sucedendo Ron DeSantis, impedido de disputar um terceiro mandato consecutivo.

A vitória também representa a manutenção de quase três décadas de domínio republicano no Executivo estadual. O partido comanda a Flórida desde 1999, quando Jeb Bush assumiu o governo. Donalds será o quinto republicano consecutivo a ocupar o cargo nesse período.

Com 99% dos votos apurados, Donalds tinha 50% dos votos, contra 48,7% de Jolly, segundo os resultados preliminares. A diferença foi menor do que as projeções indicavam em um estado que, nos últimos anos, se consolidou como um dos principais redutos republicanos do país. Em 2022, DeSantis havia sido reeleito com uma vantagem superior a 19 pontos percentuais.

Quem é Byron Donalds

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Aos 48 anos, Donalds é deputado federal desde 2021, quando foi eleito para representar a Flórida na Câmara dos Representantes. Nascido no Brooklyn, em Nova York, mudou-se para o estado para estudar e construiu ali sua carreira política. Antes de chegar ao Congresso, trabalhou no setor financeiro e exerceu dois mandatos na Câmara estadual.

Aliado próximo de Trump, Donalds recebeu o apoio do presidente durante a campanha. Em seu discurso de vitória, agradeceu ao republicano e afirmou que a Flórida continuaria sendo um estado conservador. Em 2024, seu nome chegou a ser cogitado para integrar a chapa presidencial de Trump como candidato a vice-presidente.

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O governador eleito sucederá DeSantis, que ganhou projeção nacional por suas políticas conservadoras e pela disputa política com o governo federal democrata de Joe Biden. A legislação da Flórida impede que um governador seja eleito para mais de dois mandatos consecutivos.

Campanha e custo de vida

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Durante a campanha, Donalds prometeu tornar a Flórida mais acessível para seus moradores, em meio à insatisfação com o aumento do custo de vida. Entre suas propostas estão a redução dos impostos sobre a propriedade e dos custos dos seguros residenciais, além da simplificação da estrutura do governo estadual e de medidas para estimular os negócios.

“A Flórida é a inveja da nação”, afirmou em comunicado após a vitória. “Lutarei dia e noite para mantê-la assim e elevar ainda mais o nosso estado.”

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O custo do seguro residencial é uma preocupação importante na Flórida, especialmente em regiões sujeitas à passagem de furacões. A questão também esteve entre as prioridades da campanha de Jolly, que procurou mobilizar eleitores insatisfeitos com o peso das despesas domésticas.

A vantagem financeira de Donalds foi expressiva. O republicano arrecadou mais de 170 milhões de dólares ao longo da campanha, mais de seis vezes o valor obtido por Jolly, segundo dados divulgados antes da votação.

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A Flórida também tem relevância demográfica e eleitoral para os republicanos. É o terceiro estado americano com a maior população hispânica, atrás apenas da Califórnia e do Texas, e abriga uma das maiores comunidades cubanas do país. Parte expressiva desse grupo tem origem na imigração que se intensificou após a Revolução Cubana, em 1959, e representa uma força política importante no estado.

A vitória de Donalds contrasta com o resultado nacional das eleições. Os democratas conquistaram o controle da Câmara dos Representantes e do Senado, ampliando sua capacidade de fiscalizar o governo Trump e de barrar parte de sua agenda.