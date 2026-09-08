Quem é o líder político mais bem pago do mundo e por que ele terá aumento de US$ 1 milhão

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Singapura eleva novamente os salários de seus ministros e do primeiro-ministro Lawrence Wong, já o líder mais bem pago do mundo. Wong justificou a medida como essencial para atrair talentos e combater a corrupção, apesar da controvérsia gerada pela população que questiona a sensibilidade do aumento diante de demissões e inflação.

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O governo de Singapura anunciou que vai aumentar os salários anuais de seus ministros e funcionários públicos de alto escalão, incluindo o do primeiro-ministro Lawrence Wong, considerado o líder político mais bem pago do mundo.

O premiê receberá 1,4 milhão de dólares de Singapura (R$ 5,6 milhões) a mais em seu salarial anual. Seu desejo, porém, é doar o dinheiro para instituições de caridade nos próximos cinco anos.

Para Wong, o aumento salarial é necessário para atrair pessoas mais capacitadas para os cargos públicos. O próprio governo de Singapura já mencionou em ocasiões anteriores que salários mais altos inibem o risco de corrupção.

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Nesta terça, o premiê reconheceu publicamente que os salários dos ministros de Singapura tem gerado discussões mais acaloradas, visto que são muito superiores ao que a maioria dos cidadãos ganha. A renda mensal média no país é de 5.775 dólares de singapurenses.

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A justificativa usada por ele é que o governo tem tido dificuldade em atrair empresários e funcionários públicos de alto escalão a se candidatar para cargos políticos. “No geral, acredito que isso dará a mim e aos futuros primeiros-ministros uma chance melhor de persuadir singapurenses capazes a se candidatarem e de construir a equipe mais forte possível para Singapura”, disse ele.

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Líder mais bem pago do mundo

Lawrence Wong, o primeiro-ministro de Singapura, já era considerado o líder político mais bem pago do mundo antes mesmo de seu aumento salarial. Atualmente, ele recebe 2,2 milhões de dólares de Singapura (R$ 8,8 milhões) por ano. Com o reajuste salarial, ele vai passar a receber até 60% a mais desse valor, totalizando cerca de 3,6 milhões de dólares singapurianos (R$ 14,4 milhões).

Seguido dele, estão John Lee, chefe do Executivo de Hong Kong e Guy Parmelin, presidente da Suíça. O asiático ganha US$ 719.000 (R$ 3,6 milhões) por ano, enquanto o europeu recebe US$ 606.000 (R$ 3 milhões). Outros líderes mundialmente conhecidos, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem um salário mais baixo, cerca de US$ 400.000 (R$ 2 milhões) por ano.